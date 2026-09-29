صلاح الشرنوبي يبدأ بروفات أوبريت ملحمة العبور بمسرح البالون

بدأ الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي أولى بروفاته لأوبريت ملحمة العبور من الحانه والذي من المقرر إنطلاقه على خشبة مسرح البالون بمناسبة إحتفلات وزارة الثقافة بإنتصارات أكتوبر المجيدة 8 أكتوبر المقبل.

احتفالية صلاح الشرنوبي

تقام الإحتفالية تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم وبالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

ويقدم "الشرنوبي" مقطوعات موسيقية من كلمات أحمد فؤاد نجم، إيهاب حجاج الباي، محمد القصاص ومن المقرر أن يقوم بإحياء الأوبريت كوكبة من النجوم.

وقد اتفق الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية مع الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي على تقديم أوبريت ملحمة العبور من الحانه وذلك ضمن إحتفالات وزارة الثقافة بإنتصارات أكتوبر وذلك يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر على مسرح البالون.