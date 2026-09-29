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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ادعولهم بالشفاء .. تطورات الحالة الصحية لعدد من النجوم

سامي عبد الحليم
سامي عبد الحليم
أحمد إبراهيم

شهدت الحالة الصحية لعدد من نجوم الفن، خلال الفترة الأخيرة تطورات متفاوتة، بين أزمات صحية استدعت الخضوع لعمليات جراحية، وحالات أخرى مازالت تخضع للمتابعة الطبية، بينما تحسنت الحالة الصحية لبعض النجوم بعد فترة من العلاج.

وفي السطور التالية نستعرض آخر تطورات الحالة الصحية لعدد من النجوم:

سامي عبد الحليم

أجرى الفنان سامي عبد الحليم جراحة في الظهر، فيما لا تزال حالته الصحية غير مستقرة ويخضع للمتابعة الطبية.

محمد علي سليمان

مازال الموسيقار محمد علي سليمان تحت المتابعة الطبية المستمرة، لمتابعة تطورات حالته الصحية.

جميل عزيز

يتمتع الفنان جميل عزيز بحالة صحية مستقرة، ولا يعاني من أي تطورات صحية مقلقة.

تامر دهب

خضع الماكيير تامر دهب لعملية جراحية لاستئصال ورم في المخ، وسط تمنيات بالشفاء العاجل وتمام التعافي.

فيفي عبده

تحسنت الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده، بعد فك الجبس من قدمها، وبدأت في استعادة عافيتها بشكل تدريجي.

نجوى فؤاد

مازالت الفنانة نجوى فؤاد تعاني من آلام شديدة في الظهر، وتواصل متابعة حالتها الصحية.

حسين الشريف

خضع الفنان حسين الشريف لعملية في القدم بسبب إصابته بالقدم السكري، كما يعاني من بعض المشكلات المتعلقة بالقلب، ويخضع للمتابعة الطبية.

الفنان سامي عبد الحليم الموسيقار محمد علي سليمان الفنان جميل عزيز الماكيير تامر دهب فيفي عبده الفنانة نجوى فؤاد

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