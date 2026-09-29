وحشتني يا جدو.. فيديو طريف للفنان نبيل نور الدين بعد إقامته بدار رعاية كبار الفنانين

حالة من التفاعل الواسع شهدها مقطع فيديو متداول للفنان القدير نبيل نور الدين، بعد انتقاله للإقامة في دار رعاية كبار الفنانين، حيث ظهر في لحظات عائلية دافئة برفقة حفيدته الصغيرة.

وظهر الفنان نبيل نور الدين، في الفيديو وهو يتحدث مع حفيدته قائلة له ببراءة: "وحشتني يا جدو"، ليرد عليها بابتسامة وضحكة مليئة بالحنين، في مشهد لاقى تعاطفاً كبيراً من الجمهور.

وانتقل الفنان نبيل نور الدين، مؤخراً للإقامة بدار رعاية كبار الفنانين، بعد مروره بظروف صحية صعبة، حيث وجهت نقابة المهن التمثيلية بتوفير كافة أوجه الرعاية له.

ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن حبهم للفنان القدير، متمنين له دوام الصحة والعافية، ومشيدين بمسيرته الفنية الحافلة بالأعمال المميزة.