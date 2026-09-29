قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر
كرة يد.. الزمالك يفوز على بينهيروس البرازيلي وينافس على برونزية كأس العالم
خاطئة ومضللة.. هيئة الدواء تشن حملات علي الإعلانات غير المرخصة| صور
تصفيات أمم أفريقيا.. مرموش وهيثم وزيكو يقودون هجوم مصر أمام جنوب السودان
محتاجين نعرف إمتى نضغط وإمتى ندعم .. محمد الدماطي يوجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء
بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر
عاجل| هيئة عمليات التجارة: بلاغ عن إصابة سفينة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز
الرقابة المالية: تحديث شامل لضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان
التطبيق أول اكتوبر.. قانون الإجراءات الجنائية يحدد ضوابط الصلح في جرائم القــ.تل العمد
هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل
الأرصاد: أجواء خريفية بالقاهرة غدا وأمطار على المدن الساحلية الأيام المقبلة
نقابة الأطباء تناشد الأعلى للإعلام مواصلة جهود الرقابة على الإعلانات المضللة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: منتدى التعدين يعكس اهتمام الرئيس السيسي بتعظيم ثروات مصر المعدنية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد الدكتور أحمد فاروق الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، مؤكدًا أن حضور الرئيس فعاليات المنتدى يعكس اهتمام الدولة بتطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية التي تمتلكها مصر.

إنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال في قطاع التعدين 

وثمّن الجهمي تأكيد الرئيس السيسي التزام الدولة بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال في قطاع التعدين ومختلف المجالات، معتبرًا أن هذه الرسالة تعكس حرص الدولة على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الشركات الجادة بما يساهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشاركة ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وكبرى شركات التعدين العالمية في المنتدى تمثل فرصة مهمة للترويج للإمكانات التعدينية المصرية، وفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في أعمال البحث والاستكشاف.

مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتعزيز مكانتها في قطاع التعدين

وأكد الجهمي أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتعزيز مكانتها في قطاع التعدين، مشددًا على أهمية التوسع في عمليات الاستكشاف، والعمل على تحويل الثروات المعدنية إلى صناعات وقيمة مضافة داخل مصر، بما يدعم الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة.

واختتم الجهمي بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة لتطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

البرلمان النواب مجلس النواب نواب التعدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

تعادل منتخب تونس مع بوتسوانا

ارحلوا كفاكم عبثًا.. عصام الشوالي يفتح النار على لاعبي تونس بعد التعادل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

الشناوي

تعظيم سلام.. نجم الزمالك يشيد بالأهلي بعد تجديد عقد الشناوي

دعاء لقضاء الحاجة

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق.. ابدأ يومك به واستعد لرؤية أحلامك أمامك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

مجلس المطارات الدولي

مصر تمثل القارة الأفريقية في اجتماعات الحوكمة للمجلس الدولي للمطارات ببيرو

الدلتا الجديدة

3 مصادر للمياه و2.2 مليون فدان.. كيف تعمل منظومة الدلتا الجديدة؟

بالصور

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

بدون مواد الحافظة واقتصادى.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد