برلماني: منتدى التعدين يعكس اهتمام الرئيس السيسي بتعظيم ثروات مصر المعدنية

أشاد الدكتور أحمد فاروق الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، مؤكدًا أن حضور الرئيس فعاليات المنتدى يعكس اهتمام الدولة بتطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية التي تمتلكها مصر.

إنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال في قطاع التعدين

وثمّن الجهمي تأكيد الرئيس السيسي التزام الدولة بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال في قطاع التعدين ومختلف المجالات، معتبرًا أن هذه الرسالة تعكس حرص الدولة على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الشركات الجادة بما يساهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشاركة ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وكبرى شركات التعدين العالمية في المنتدى تمثل فرصة مهمة للترويج للإمكانات التعدينية المصرية، وفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في أعمال البحث والاستكشاف.

مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتعزيز مكانتها في قطاع التعدين

وأكد الجهمي أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتعزيز مكانتها في قطاع التعدين، مشددًا على أهمية التوسع في عمليات الاستكشاف، والعمل على تحويل الثروات المعدنية إلى صناعات وقيمة مضافة داخل مصر، بما يدعم الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة.

واختتم الجهمي بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة لتطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.