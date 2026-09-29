نائب محافظ الشرقية يتابع مبادرة «يوم في حياة كل قرية» بأبو كبير

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن مبادرة «يوم في حياة كل قرية»، التي شهدت فعالياتها قرية أولاد موسى التابعة لمركز ومدينة أبو كبير، بمشاركة مختلف القطاعات الخدمية، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات داخل القرى والعزب وتلبية احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

وأكد محافظ الشرقية ان المبادرة شهدت، تكامل جهود القطاعات التنفيذية والخدمية، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب محافظ الشرقية، ووفقا لتوجيهات اللواء أ.ح محمد بهاء الدين، رئيس مركز ومدينة أبو كبير، حيث جرى تنفيذ عدد من الإجراءات والخدمات الميدانية بمختلف القطاعات.

ففي قطاع التموين، تم المرور على مخابز القرية ومتابعة انتظام العمل، والتأكد من الالتزام بوزن رغيف الخبز وجودته، إلى جانب متابعة توافر السلع الأساسية وطرحها بأسعار مخفضة، فضلا عن توفير أسطوانات الغاز للمواطنين.

كما شملت المبادرة المرور على مدارس القرية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والاطمئنان على سير اليوم الدراسي وانتظام الطابور والفصول.

وفي القطاع الصحي، تم تنفيذ حملة صحية مجانية لأهالي القرية، تضمنت توقيع الكشف الطبي وإجراء قياسات السكر وضغط الدم بالمجان، إلى جانب الدفع بسيارة رش البعوض ضمن الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

وشهد القطاع البيطري تقديم خدمات مجانية للمواطنين، تضمنت تحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية، وفحص الأبقار والجاموس، وتقديم الإرشادات البيطرية اللازمة للمربين، فيما قدم القطاع الزراعي الخدمات والإرشادات الفنية للمزارعين، مع متابعة المحاصيل والوقوف على احتياجاتهم وتقديم الدعم الفني اللازم.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تم تنفيذ أعمال متابعة وتسليك لشبكات الصرف الصحي باستخدام معدات النافوري، والتعامل مع المشكلات ميدانيا، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما نفذت الأجهزة المعنية حملات مكثفة للنظافة ورفع القمامة والتراكمات، إلى جانب أعمال التسوية والتجريف والتمهيد لعدد من الطرق والشوارع، مع متابعة فرق النظافة والمعدات ميدانيا والتوجيه باستمرار العمل لرفع كفاءة منظومة النظافة داخل القرية.

وفي قطاع الإنارة، جرى تنفيذ أعمال صيانة لأعمدة الإنارة، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، واستبدال عدد من الكشافات، بهدف رفع كفاءة الإنارة وتحسين مستوى الإضاءة بالشوارع.

كما تضمنت المبادرة استقبال المواطنين والاستماع بشكل مباشر إلى شكاواهم واحتياجاتهم، مع التنسيق الفوري مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يعزز سرعة التعامل مع المشكلات على أرض الواقع.

وأكد محافظ الشرقية أهمية مبادرة «يوم في حياة كل قرية» في تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين داخل قراهم، والوصول بالخدمات إليهم ميدانيا، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والعمل على الاستجابة لها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.