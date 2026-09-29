وقف 10 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بقطور في الغربية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 10 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز والمدينة ضمن المرحلة الثانية للموجة 30، وذلك خلال 24 ساعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقف مخالفات البناء

وقالت أمانى أيوب، رئيس مركز ومدينة قطور، إنه تم وقف أعمال تعد والبناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 10 حالات لمبان تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

توجيهات محافظ الغربية

كان اللواء الدكتور علاء عبد المعطى، محافظ الغربية، قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.