3 دورات لتأهيل المقبلين على الزواج بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال سبتمبر

نظّم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال شهر سبتمبر ثلاث دورات تدريبية جديدة ضمن برنامجه المجاني لتأهيل المقبلين على الزواج، وذلك بمقر المركز في مشيخة الأزهر الشريف، في إطار جهوده الرامية إلى دعم الشباب والفتيات، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة وواعية.

دورات لتأهيل المقبلين على الزواج

وشهدت الدورات الثلاث على مدار 4 أيام تدريبية لكل دورة، بواقع 8 محاضرات، لقاء المشاركين بعدد من المتخصصين في مجالات الشريعة، والطب، والقانون، وعلم النفس، وعلم الاجتماع؛ للتعرف على أهم الجوانب الدينية والنفسية والاجتماعية والقانونية المرتبطة بالحياة الزوجية.

وتناولت المحاضرات موضوعات متنوعة، من أبرزها معايير اختيار شريك الحياة، وأسس التواصل الفعّال بين الزوجين، وفنون الحوار، وكيفية التعامل مع الخلافات الأسرية وإدارتها بصورة صحيحة، إلى جانب مقومات بناء الأسرة المستقرة، وأسس التربية الواعية للأبناء.

وتأتي هذه الدورات انطلاقًا من أهمية الإعداد الجيد للحياة الزوجية، الذي يبدأ بوعي لأهمية الاختيار الصحيح لشريك الحياة، ومعرفة تعين على فهم المسؤوليات، ومهارات تساعد على بناء علاقة تقوم على المودة والرحمة والتفاهم.

ويواصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تنظيم دوراته المجانية لتأهيل المقبلين على الزواج في القاهرة وعدد من المحافظات؛ دعمًا للشباب والفتيات، وإسهامًا في إعداد جيل أكثر وعيًا بمسؤوليات الزواج، وقادر على بناء أسر مستقرة ومتماسكة.

للتسجيل في الدورات القادمة:

https://service.azhar.eg/.../%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8…