تحليل: مرونة اليورو أمام الدولار تواجه اختبار أسعار الطاقة والمخاطر السياسية

يواجه اليورو ضغوطا متزايدة أمام الدولار، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد المخاطر السياسية في أوروبا، بعدما تراجع بنحو 2% خلال سبتمبر الجاري إلى أدنى مستوى له في شهرين، ليقترب من أدنى مستوياته المسجلة هذا العام.

وأفادت منصة "جلوبال بانكينج آند فاينانس"، في تحليل لها، بأن آفاق اليورو أصبحت أكثر ضبابية مع تجدد ارتفاع أسعار النفط، الذي قد يضغط على اقتصاد منطقة اليورو الذي أظهر مرونة أكبر من المتوقع، بالتزامن مع قوة الدولار بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، في خطوة عززت التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم.

وكان اليورو قد اقترب من مستوى 1.20 دولار في أغسطس الماضي، قبل أن يتراجع إلى أقل قليلًا من 1.14 دولار، بينما سجل في أحدث تعاملاته نحو 1.137 دولار.

ونقلت المنصة عن جين فولي، كبيرة استراتيجيي العملات لدى بنك "رابوبنك"، قولها إن استمرار قوة الاقتصاد الأوروبي يواجه تساؤلات بشأن قدرته على الصمود خلال فصل الشتاء، مع احتمال زيادة الاضطرابات السياسية في أوروبا خلال الربيع المقبل.

وأشارت المنصة إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يواجه ضغوطا بعد المكاسب التي حققها اليمين المتطرف في الانتخابات المحلية الأخيرة، وهو ما قد يدفعه إلى تخفيف أجندة الإصلاحات التي تعهد بها، بينما تتعرض الأسواق الفرنسية لضغوط بسبب المخاوف من ارتفاع الدين وحالة الجمود السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027.

وقالت فولي إنها تشعر بالقلق بشأن اليورو في ظل هذه الظروف، مشيرة إلى أن توقعاتها لسعر اليورو مقابل الدولار عند 1.16 دولار خلال ثلاثة أشهر تخضع للمراجعة.

كما ارتفع الفارق الذي يطلبه المستثمرون كعائد إضافي على السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات مقارنة بالسندات الألمانية ذات التصنيف الائتماني "AAA"، إلى أكثر من 110 نقاط أساس، في إشارة إلى تزايد الضغوط على العملة الأوروبية.

وقدر استراتيجيو العملات لدى بنك أوف أمريكا أن كل اتساع إضافي بمقدار 10 نقاط أساس في هذا الفارق قد يرتبط بانخفاض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.4%.

وأوضحت المنصة أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل أحد أبرز التحديات أمام اليورو في الأجل القريب، رغم وجود عوامل داعمة للعملة، من بينها توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو مرة واحدة على الأقل خلال العام الجاري، إلى جانب صمود الاقتصاد الأوروبي.

وكان اليورو قد ارتفع بنحو 13% أمام الدولار خلال العام الماضي، إلا أن الحرب مع إيران أثرت سلبا على العملة خلال العام الجاري، في ظل تداعياتها على أسواق الطاقة.

وأدى النزاع إلى عرقلة شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، ما دفع أسعار الغاز الأوروبية إلى تجاوز 80 يورو لكل ميجاوات/ساعة خلال سبتمبر الجاري، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2022.

ونقلت المنصة عن محللين قولهم إن أسعار الغاز الأوروبية بحاجة إلى التراجع حتى يستأنف اليورو صعوده، إلا أن ذلك لا يبدو وشيكًا.

كما أشارت المنصة إلى أن احتمال فرض الولايات المتحدة حظرا على صادرات الديزل قد يزيد الضغوط على اليورو، رغم أن محللين لا يعتبرون هذا السيناريو أساسيا في توقعاتهم.