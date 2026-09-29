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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صادرات النفط من كبار منتجي الشرق الأوسط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ بدء الحرب مع إيران

صادرات النفط الخام
صادرات النفط الخام
أ ش أ

ارتفعت صادرات النفط الخام من كبار منتجي الشرق الأوسط خلال سبتمبر إلى 16.328 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب على إيران في أواخر فبراير، وفقًا لبيانات كبلر، مع زيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة صادراتهما.

وجاء هذا التعافي بعد تحسن الصادرات عبر مضيق هرمز، التي كانت في طريقها للوصول إلى نحو 9.719 مليون برميل يوميًا هذا الشهر، مع تحويل السعودية صادرات النفط من ميناء ينبع على البحر الأحمر بعد الهجمات التي ألحقت أضرارًا بخط أنابيب الشرق والغرب، وفقًا للبيانات الأولية.

ورغم تعافي صادرات المنطقة، التي تشمل السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق وعُمان وقطر والكويت وإيران، فإنها لا تزال أقل بنحو 3.2 مليون برميل يوميًا من مستواها البالغ 19.513 مليون برميل يوميًا في فبراير، بحسب كبلر.

وتشمل هذه الأرقام شحنات النفط العابرة عبر مضيق هرمز، بما في ذلك عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في خليج عُمان، والشحنات من محطتي الفجيرة الإماراتية وعُمان الواقعتين خارج مضيق هرمز، إلى جانب الصادرات عبر البحر الأحمر.

وقالت "كبلر"- في مذكرة صدرت أمس الإثنين- إن تقديراتها تشير إلى أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط بلغت أقل بقليل من 80% من مستويات ما قبل الصراع.

وأظهرت البيانات أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في المنطقة، كانت في طريقها لشحن نحو 5.4 مليون برميل يوميًا هذا الشهر، ارتفاعًا من 2.446 مليون برميل يوميًا في أغسطس.

وقفزت شحنات النفط من ميناء رأس تنورة السعودي على الخليج إلى نحو 3.25 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، مقارنة مع 929 ألف برميل يوميًا في أغسطس، لكنها ظلت أقل من مستوى 6.411 مليون برميل يوميًا المسجل في فبراير، وفقًا للبيانات.

وأظهرت بيانات كبلر، أن إجمالي 19 ناقلة نفط خام عملاقة جدًا، تحمل كل منها 2 مليون برميل من النفط السعودي، عبرت مضيق هرمز إلى الخارج خلال الأسبوع الماضي.

ولا تشمل الأرقام أي سفن ربما عبرت المضيق بعد إيقاف أجهزة الإرسال الخاصة بنظام التعرف الآلي لتجنب رصدها.

وقبل بدء الحرب مع إيران في 28 فبراير، كان المضيق يتعامل عادة مع نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يوميًا، بما في ذلك ناقلات النفط وناقلات الغاز وسفن البضائع السائبة وسفن الحاويات، بما يمثل نحو 20% من إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال اليومية في العالم.

صادرات النفط الخام منتجي الشرق الأوسط شحنات النفط

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