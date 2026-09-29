ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر لكوريا الجنوبية بنسبة 32% في الربع الثاني من 2026

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت اليوم /الثلاثاء/ عن وزارة المالية و الاقتصاد بسول أن الاستثمار الأجنبي المباشر لكوريا الجنوبية ارتفع بنسبة 32.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026، بقيادة القطاع المالي وقطاع الاتصالات.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لكوريا الجنوبية 20.52 مليار دولار أمريكي في الفترة من أبريل إلى يونيو، بزيادة عن 15.5 مليار دولار من الفترة نفسها في عام 2025.

وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر لكوريا الجنوبية نموا على أساس سنوي منذ الربع الثالث من عام 2025.

وحسب القطاع، قفز الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 33.4% ليصل إلى 10.48 مليار دولار، وعزت وزارة المالية هذه الزيادة إلى جهود الشركات الكورية الجنوبية لتنويع محافظها العالمية، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع بنسبة 3.2% على أساس سنوي؛ ليصل إلى 3.57 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن الاستثمار في قطاع المعلومات و الاتصالات قد تضاعف بأكثر من ثلاث مرات ليصل إلى 2.73 مليار دولار.

وحسب الوجهة، ارتفع الاستثمار في الولايات المتحدة بنسبة 53.6%؛ ليصل إلى 8.86 مليار دولار، تلتها اليابان بـ 2.46 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا ملحوظا مقارنة بـ 300 مليون دولار في العام السابق.

وزاد الاستثمار في لوكسمبورغ بنسبة 14.2% ليصل إلى 1.59 مليار دولار.