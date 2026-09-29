روحي شوفي لك عريس.. فتاة توثق مشادة مع مسن داخل المترو: الحقوني

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لفتاة تتهم أحد الأشخاص المسنين بالتعدي عليها لفظيًا، خلال استقلالهما إحدى عربات مترو الأنفاق في القاهرة.

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي توثق الواقعة بهاتفها المحمول، موضحة أن المسن استقل عربة السيدات بالخط الثالث لمترو الأنفاق، الأمر الذي أثار استياءها ودفعها إلى تصويره.

وبحسب رواية الفتاة، فقد اعترض المسن على قيامها بتصويره، وطلب منها التوقف عن ذلك، قبل أن يقترب منها، وهو ما دفعها إلى الاستمرار في توثيق الموقف بهاتفها.

وأوضحت الفتاة أن المسن ابتعد عنها بعد ملاحظته استمرارها في التصوير، قبل أن تتهمه بالتلفظ تجاهها بعبارات مسيئة، الحقونى بيشتمتى، من بينها ايضا: «روحي شوفي لك عريس».

وأظهر الفيديو حالة من التوتر بين الطرفين داخل عربة المترو، فيما استمرت الفتاة في توثيق الواقعة، وسط وجود عدد من الركاب داخل العربة.

وانتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من المستخدمين، حيث انقسمت التعليقات بين من تناول الواقعة من زاوية وجود رجل داخل عربة السيدات، ومن ركز على ما وصفته الفتاة بأنه تعدٍ لفظي عليها أثناء تصويرها للموقف.

ولم تتضمن المعلومات المتداولة تفاصيل رسمية بشأن الواقعة، كما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من جميع ملابساتها أو توقيت تصوير الفيديو، فيما تستند تفاصيل الواقعة إلى ما ظهر في المقطع المتداول ورواية الفتاة.