مصر تستضيف سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى بالعلمين الجديدة

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تستضيف مدينة العلمين الجديدة ، خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، اليوم الثلاثاء ، أن الفعاليات تشمل منتدى العلمين إفريقيا، وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، والاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي.

وتشهد الفعاليات مشاركة واسعة من القادة والوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وينعقد منتدى العلمين إفريقيا تنفيذا لقرار قمة الاتحاد الإفريقي الصادر في فبراير 2026 بعقد المنتدى بصورة دورية كل عامين بمدينة العلمين الجديدة، وضمن سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى التي تستضيفها مصر.

وتنظم مصر المنتدى بالتعاون الوثيق مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكزم بنك" باعتباره شريكا رئيسيا في دعم التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي في إفريقيا.

ويهدف المنتدى إلى الانتقال من مرحلة تحديد أولويات التنمية في إفريقيا إلى حشد الموارد والاستثمارات والشراكات اللازمة لترجمة تلك الأولويات إلى مشروعات ملموسة ونتائج عملية.

وسيشهد المنتدى إقامة معرض يتيح فرصة لاستعراض المشروعات الكبرى والفرص الاستثمارية والقطاعات الإنتاجية والشركات الإفريقية، فضلا عن تيسير التواصل المباشر بين الحكومات ومجتمعات الأعمال والمستثمرين ومؤسسات التمويل.