طاقة نور وأمل... مايا مرسي تشيد بدار رعاية كبار الفنانين: مكان دافئ أشبه بواحة للونس



أشادت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بحلقة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس من دار رعاية كبار الفنانين، مؤكدة أن الحلقة حملت رسائل مهمة حول مفهوم رعاية كبار السن ودور مؤسسات الرعاية في توفير حياة متكاملة لهم.

وقالت مايا مرسي، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، إن إسعاد يونس أسعدتها على مدار ساعتين بإطلالة ملهمة، حملت «طاقة نور وأمل لا توصف»، مشيدة بما وصفته بالرقي والاحترام الذي ظهرت به الحلقة.

وأوضحت وزيرة التضامن أن الحلقة، التي قدمتها إسعاد يونس من دار رعاية كبار الفنانين، عكست صورة مختلفة لدور رعاية المسنين، واصفة المكان بأنه «دافئ»، ويشبه في أجوائه «ستوديو مصر بفنانيه ومبدعيه»، كما يقدم خدمات متنوعة، أو كما أطلقت عليه إسعاد يونس «واحة الونس».

مايا مرسي: دور المسنين ليست للمقطوعين من شجرة

وأكدت مايا مرسي أن الحلقة حملت رسالة مهمة بشأن دور رعاية المسنين، موضحة أن هذه الدور ليست بالضرورة مخصصة لـ«المقطوعين من شجرة»، أو لمن يعانون من خلافات مع أبنائهم، وإنما يمكن أن تكون مكانًا للونس والرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية.

وأضافت أن دار الرعاية يمكن أن تكون «مشفى، ورعاية متكاملة، ولم شمل لناس فكرها متشابه ومتطلباتها كمان»، مشيرة إلى أن الهدف هو الحفاظ على كبار السن وتوفير حياة جديدة لهم، مليئة بالطاقة والأنشطة.

رسالة بشأن سن التقاعد

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن بلوغ سن التقاعد «مش نهاية العالم»، بل يمكن أن يمثل بداية جديدة تعتمد على الهدوء والرزانة والخبرات المتراكمة والتفكير الواقعي.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير دور رعاية المسنين، وجعلها أكثر ملاءمة واحتضانًا لكبار السن، بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة.

إشادة بأشرف زكي وتكريم لجهود أشرف عبد الغفور

ووجهت مايا مرسي الشكر للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مشيدة بما وصفته بالنموذج الذي قدمه من خلال دار رعاية كبار الفنانين.

وقالت: «حضرتك عملت مكان نموذجي يحتذى به، وعملت خير ممتد هتتحاكى به أجيال فنية وثقافية»، مؤكدة أن الدار قدمت نموذجًا لصون الفنانين والمبدعين، ووفرت لهم مكانًا يمكنهم اللجوء إليه والحصول من خلاله على الدعم والرعاية وبداية جديدة.

كما حرصت على الإشارة إلى دور الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، قائلة إنه كان ممن بدأوا هذه الرحلة ووضعوا «اللبنة الأولى» لهذا العمل.

«كبار الفنانين» يجدون الونس والرعاية

وأوضحت وزيرة التضامن أن عددًا من الفنانين الذين ظهروا في الحلقة تحدثوا عن تمسك أسرهم بهم، لكنهم اختاروا خوض تجربة الإقامة في الدار لما توفره من خدمات تراعي احتياجاتهم، وأجواء علاجية وترفيهية وعملية.

وأعربت عن تقديرها لكل لحظات السعادة التي ظهرت خلال الحلقة، قائلة: «شكراً على كل لحظة سعادة شوفناها لكل فنان في هذا المكان يا أستاذ أشرف».

201 دارًا لرعاية كبار السن في 22 محافظة

وكشفت مايا مرسي أن منظومة رعاية كبار السن في مصر تضم 201 دارًا في 22 محافظة، يقيم بها نحو 4468 مسنًا ومسنة، مشيرة إلى توسع المنظومة في التغطية الجغرافية والرقابة على جودة الخدمات المقدمة.

وأضافت أن جهود الرقابة أسفرت عن إغلاق 34 دارًا غير مرخصة، إلى جانب تنفيذ أكثر من 298 زيارة رقابية لمتابعة مستوى الخدمات.

قانون جديد وصندوق لرعاية المسنين

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه في عام 2024 صدر القانون رقم 19 لسنة 2024، لتوفير إطار حقوقي متكامل لكبار السن، إلى جانب إنشاء صندوق رعاية المسنين كأداة مؤسسية دائمة لدعم حقوقهم وخدماتهم.

وأوضحت أن العمل استُكمل في ما يتعلق بالهيكل التنظيمي واللائحة التنفيذية وقاعدة البيانات المتكاملة، إلى جانب وضع خطة عمل وطنية تمتد حتى عام 2030.

الاستعداد لليوم العالمي للمسنين

وأكدت مايا مرسي أن دخول اليوم العالمي للمسنين، المقرر في 1 أكتوبر، يمثل فرصة للتأكيد على أن دور رعاية المسنين يمكن أن تتحول إلى مساحات حقيقية للحياة والإبداع والمشاركة.

وضربت مثالًا بكورال «جولدن ييرز» الذي يضم كبار سن في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، إلى جانب الأنشطة المختلفة التي تشمل الغناء والقراءة والحرف اليدوية والأنشطة الاجتماعية.

كما أشارت إلى «دار الهنا» وما تقدمه من رعاية وأنشطة ترفيهية يومية، إلى جانب مجمع الدكتورة عبلة الكحلاوي للرعاية المتخصصة لكبار السن ومرضى ألزهايمر.

واختتمت وزيرة التضامن منشورها بالإعلان عن السعي لإضافة 1000 مكان جديد خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أهمية تقديم الخدمة بأفضل مستوى، باعتبار رعاية كبار السن حقًا لهم.

وقالت: «شكراً لكل إيد بتيسر طريق كبارنا.. وبتدي لحياتنا وحياتهم فرصة للتعلم والإبداع والمشاركة».