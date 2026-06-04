رسالة وفاء ودعم.. محمود حميدة وياسر جلال يزوران محيي إسماعيل في دار رعاية الفنانين

حرص الفنان محمود حميدة والفنان ياسر جلال ، علي زيارة الفنان محيي إسماعيل، والفنان نبيل نور الدين وذلك بعد أن نُقل إلى دار رعاية كبار الفنانين، لاستكمال رحلة علاجه، عقب الأزمة الصحية التي مر بها خلال الأشهر الماضية

ونشر الفنان ياسر جلال مقطع فيديو عبر حسابه علي فيسبوك اثناء زياته للفنان محيى اسماعيل وعلق قائلا "يوم من أسعد أيام حياتى ،الفنانون والمبدعون المصريون هم ثروة كبيرة لابد من الحفاظ عليها"

مسيرة محيى اسماعيل الفنية

شارك الفنان محيي إسماعيل في العديد من الأعمال الفنية البارزة، ومن أهم أعماله الأخوة الأعداء بطولة الفنان نور الشريف، وحسين فهمي ويحيى شاهين وفيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، للكاتب إحسان عبد القدوس، ومن إخراج حسام الدين مصطفى بطولة محمود ياسين، حسين فهمي، نجوى إبراهيم.

آخر أعمال محيي إسماعيل

يذكر ان اخر اعمال الفنان محيي إسماعيل فيلم «الكنز 2» عام 2019، وهو بطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم، محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، أحمد رزق، روبي، سوسن بدر، هيثم أحمد زكي، أحمد حاتم، نهى عابدين، عبد العزيز مخيون، جميل برسوم، والعمل سيناريو وإخراج شريف عرفة.