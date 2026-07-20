إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بقرية الإصلاح الزراعى بميت حلفا

تابع المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه الناقل GRP قطر 800 مم بقرية الإصلاح الزراعي بميت حلفا مركز قليوب، والمغذي لقريتي ميت حلفا وبلقس، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه في أسرع وقت.



وأكد فودة أنه تم الدفع بفرق الطوارئ والأطقم الفنية مدعومة بـ10 سيارات كسح و2 حفار وجميع المعدات اللازمة، للعمل على مدار الساعة حتى الانتهاء من الإصلاح، مشيراً إلى أن الخدمة تأثرت بقريتي ميت حلفا وبلقس، مع توفير سيارات مياه شرب نقية للمواطنين لحين عودة المياه.