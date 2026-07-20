ختام فعاليات المدرسة الصيفية الدولية بجامعة وسط الصين الزراعية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، عن ختام فعاليات المدرسة الصيفية الدولية التي نظمتها جامعة وسط الصين الزراعية (Huazhong Agricultural University)، بالتعاون مع برنامج المنح الدراسية الصينية (CSC).



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى أن تجربة المدارس الصيفية تُعد إحدى المبادرات الهامة التي تعزز من آفاق التعاون الدولي بين جامعة بنها والجامعات الأجنبية، وتسهم في دعم التبادل الثقافي والعلمي، مما ينعكس بشكل إيجابي على تنمية مهارات وخبرات طلاب الجامعة

وأضاف " الجيزاوي" أن المدرسة الصيفية شهدت مشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين من جامعات عالمية مرموقة، قدموا محاضرات علمية متخصصة في مجالات البيولوجيا التركيبية، والذكاء الاصطناعي، والنانوتكنولوجي والنمذجة الحاسوبية للحمض النووي، والمناعة النباتية، إلى جانب جلسات معملية تطبيقية. كما تضمن البرنامج جولة ثقافية إلى معالم مدينة ووهان، ومتحف هوبي الإقليمي.