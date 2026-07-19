محافظ القليوبية يبحث تطوير واستثمار أرض المحلج بالقناطر الخيرية

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية اجتماعًا بمقر الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بشأن تطوير واستثمار أرض المحلج بمدينة القناطر الخيرية.



وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مدينة القناطر الخيرية، باعتبارها إحدى أهم المدن ذات المقومات السياحية والتراثية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات تنموية واستثمارية تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة القناطر الخيرية كوجهة سياحية وترفيهية متميزة.



وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف الحالي للجزء محل الدراسة من أرض المحلج، والذي تبلغ مساحته الإجمالية 29,491 مترًا مربعًا، ويضم ثلاث استراحات مملوكة لمحافظة القليوبية على مساحة 4,101 متر مربع، حيث ناقش الحضور سبل تعظيم الاستفادة من الموقع، وإعداد رؤية متكاملة لتطويره واستثماره بما يتناسب مع موقعه المتميز بمدينة القناطر الخيرية، وبما يحقق أفضل عائد اقتصادي وسياحي للمحافظة.



كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإعداد مخطط متكامل لتطوير الموقع، والاستفادة من خبرات الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة إيجوث في تنفيذ وإدارة المشروعات السياحية والفندقية، مع الحفاظ على الهوية التاريخية والحضارية للمنطقة، وتحويلها إلى مشروع تنموي وسياحي يليق بمدينة القناطر الخيرية.