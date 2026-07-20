مهمة أبولو.. الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للقمر

تحتفل الأمم المتحدة اليوم/الاثنين/ باليوم الدولي للقمر، وهو يوافق العشرين من يوليو من كل عام؛ لإذكاء الوعي العام بأهمية التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي، وباستخدام القمر استخداما مستداما.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يصادف الاحتفال باليوم الدولي للقمر الذكرى السنوية لأول هبوط بشري على سطح القمر في إطار مهمة أبولو 11 التي أُرسلت إلى القمر.

ومنذ بداية عصر الفضاء، أدركت الأمم المتحدة أن الفضاء الخارجي أضاف بُعدًا جديدًا للوجود البشري. وإلى ذلك، تسعى الأمم المتحدة باستمرار إلى الاستفادة من الفوائد الفريدة للفضاء الخارجي لما فيه خير البشرية جمعاء.

وإدراكًا للمصلحة المشتركة للبشرية جمعاء في الفضاء الخارجي، وسعيًا إلى الإجابة عن أسئلة عن الكيفية التي يمكن بها للفضاء الخارجي أن يساعد في إفادة سكان الأرض، اعتمدت الجمعية العامة قرارها الأول المتعلق بالفضاء الخارجي —وهو القرار 1348(د - 13) المعنون "مسألة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية".

وفي 10 أكتوبر 1967، دخل "ميثاق الفضاء "، المعروف كذلك باسم معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، حيز النفاذ.

واليوم، مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي هو مكتب الأمم المتحدة المسؤول عن تعزيز التعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي. إذ يعمل مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي بوصفه أمانة للجنة الجمعية العامة الوحيدة التي تتعامل حصريًا مع التعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي: لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية .

يُشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي مسؤول كذلك عن تنفيذ مسؤوليات الأمين العام بموجب القانون الدولي للفضاء والحفاظ على سجل الأمم المتحدة للأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي.

ومع بدء الأنشطة الفضائية، أصبح القمر الوجهة النهائية لمهام لا حصر لها، بما في ذلك الرحلات المأهولة التي كان من آثارها وضع آثار الأقدام البشرية على مكان آخر في الكون.

ومع تواصل جهود استكشاف القمر في إطار خطط طموحة، فلن يكون هذا الاحتفال العالمي بمنزلة تذكير بالنجاح في الماضي فحسب، بل سيكون بمنزلة شهادة سنوية على المساعي المستقبلية.

وستعرض احتفالات هذا العام الإنجازات التي حققتها الدول جميعا في استكشاف القمر وإذكاء الوعي العام باستكشاف القمر واستخدامه استخداما مستداما. وبعد شهر من إتمام تحليقهم التاريخي بالقرب من القمر (1–11 أبريل 2026)، وصل رواد الفضاء المشاركون في مهمة «أرتميس 2» التابعة لوكالة ناسا إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك حاملين رسالة تذكّر بأن البشرية قادرة على تحقيق إنجازات استثنائية عندما تعمل معا.

ونفذ الطاقم المؤلف من أربعة أفراد أبعد رحلة فضائية بشرية في التاريخ، إذ تجاوز الجانب البعيد من القمر وعاد إلى الأرض بسلام بعد عشرة أيام حافلة بالشدة والتحديات والإلهام.