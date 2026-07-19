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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القليوبية تتألق وتحصد 6 ميداليات في بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية بالإسكندرية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
إبراهيم الهواري

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تحقيق إنجازاتها الرياضية، بعدما حصد لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي 6 ميداليات متنوعة خلال منافسات بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية، التي أقيمت بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو 2026، في إنجاز جديد يعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه لاعبو المشروع وجهود منظومة إعداد الأبطال بالمحافظة.


وقدم أبطال القليوبية مستويات فنية متميزة أسفرت عن الفوز بـ 3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية، في تأكيد جديد على نجاح منظومة إعداد الأبطال داخل المشروع القومي، وجاءت النتائج على النحو التالي:
حمدي شريف: المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 90 كجم تحت 17 سنة.
حنين محمود: المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 65 كجم تحت 17 سنة.
آمال محمود: المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 60 كجم (كبار)، كما أحرزت المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات تحت 20 سنة.
ملك محمد علي: المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 75 كجم تحت 17 سنة.
جابر عزت جابر: المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 55 كجم تحت 15 سنة.

وأكد الدكتور محمد عبد المؤمن، وكيل المديرية للرياضة، أن الإنجاز الذي حققه لاعبو المشروع القومي يعكس حجم الاهتمام الذي توليه وزارة الشباب والرياضة، بدعم ورعاية الموهوبين، وتنفيذًا لتوجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، ويؤكد نجاح منظومة العمل داخل المديرية في إعداد أبطال يمتلكون القدرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وقال إن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يمثل أحد أهم المشروعات الوطنية لاكتشاف وصقل الموهوبين، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر ورفع اسم محافظة القليوبية على منصات التتويج في مختلف البطولات.

وجاءت المشاركة في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برعاية واكتشاف الموهوبين، تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وبإشراف الدكتور محمد عبد المؤمن، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور ناصر تكفة، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وبمتابعة الجهازين الفني والإداري للمشروع.

وفي ختام البطولة، أعرب وكيلا مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، الدكتور محمد عبد المؤمن، ودعاء نبيه، عن خالص تهانيهما للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والجهازين الفني والإداري، مشيدين بما حققه اللاعبون من نتائج متميزة تعكس حجم الجهد المبذول داخل المشروع، ومتمنين لهم دوام التوفيق ومواصلة حصد الإنجازات واعتلاء منصات التتويج في البطولات المقبلة.

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