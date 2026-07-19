وكيل صحة القليوبية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى حميات بنها ويشيد بالرعاية المركزة

أجرى الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة ميدانية مفاجئة بمستشفى حميات بنها، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، يرافقه الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور حسنين لطفي، مدير إدارة المستشفيات.



واستهل وكيل الوزارة جولته بتفقد وحدة الرعاية المركزة بالمبنى الجديد، حيث اطمأن على مستوى الخدمة المقدمة، مشيدًا بالأداء المتميز للأطقم الطبية والتمريضية وجهودهم في تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.

كما حرص على الاستماع إلى آراء مرافقي المرضى، الذين أكدوا رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية وحسن التعامل داخل المستشفى.

وتفقد وكيل الوزارة بنك الدم، للتأكد من توافر جميع فصائل الدم ومشتقاتها بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتلبية احتياجات المرضى على مدار الساعة.

وشملت الجولة أيضًا متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة الرعاية المركزة بالمبنى القديم، حيث شدد على سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات الصحية.

وفي ختام الجولة، أكد الدكتور أسامة الشلقاني ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة واستكمال متطلبات الاعتماد، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة أي مخالفات إلى الشئون القانونية، لضمان استمرار تقديم خدمات صحية تليق بمواطني محافظة القليوبية.