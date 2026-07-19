أمير قطر ورئيس وزراء العراق يشددان على ضمان حرية الملاحة في هرمز

عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، جلسة مباحثات رسمية بقصر لوسيل، اليوم الأحد، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد الجانبان ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وفقا لما جاء عبر القاهرة الإخبارية.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء العراقي عن شكره على حُسن الاستقبال، متطلعًا إلى أن تُسهم الزيارة إلى تعزيز التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب.