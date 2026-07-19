قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تستحوذ على طائرة تجسس للجيش الأمريكي
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في شبرا الخيمة.. صور
60 دقيقة | ضغط متواصل من إسبانيا وصمود أرجنتيني في نهائي المونديال
ارتفاع جديد لأسعار الذهب محليا.. لماذا صعد المعدن الأصفر رغم هبوطه عالميا؟
عدوان جديد .. جيش الاحتلال يستهدف مزرعة في بريف القنيطرة السورية بالمدفعية
أحمد موسى يهاجم حكم نهائي كأس العالم: فاسد.. والضرب والمصارعة شغالة
مبلغ ضخم.. اتحاد جدة يتقدم بعرض للأهلي لضم إمام عاشور
حريق ضخم على ساحل البحر المتوسط يجبر الفرنسيين على الهروب من منازلهم
عميد علوم الأزهر يدرب الأئمة والوعاظ على استخدام الذكاء الاصطناعي في الدعوة.. صور
من هو البلغاري إيفاييلو بيتيف؟.. المدرب المرشح لقيادة الزمالك
إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية أريزونا الأمريكية
الأهلي يقرر إلغاء وديتي إسبانيول وجيرونا في معسكر إسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة المنصورة تعزز ريادتها البحثية بحصول 32 مجلة علمية على تقييم المجلس الأعلى للجامعات

جامعة المنصورة تعزز ريادتها البحثية بحصول 32 مجلة علمية على تقييم المجلس الأعلى للجامعات
جامعة المنصورة تعزز ريادتها البحثية بحصول 32 مجلة علمية على تقييم المجلس الأعلى للجامعات
أ ش أ

حققت جامعة المنصورة إنجازًا جديدًا يعكس مكانتها الرائدة في مجال البحث العلمي والنشر الأكاديمي، بعدما أعلن المجلس الأعلى للجامعات نتائج تقييم المجلات العلمية المصرية والمجلات العلمية المفهرسة لعام 2026، والتي أسفرت عن حصول 32 مجلة علمية صادرة عن الجامعة في مختلف التخصصات على التقييم ضمن منظومة المجلات العلمية المصرية، بما يعزز مكانة الجامعة بين الجامعات المصرية الرائدة في دعم الإنتاج العلمي والبحثي.

وذكرت الجامعة - في بيان اليوم/الأحد/- أن نتائج التقييم جاءت لتبرز تميز منظومة النشر العلمي، حيث حققت 29 مجلة علمية متخصصة أعلى تصنيف، بينما واصلت بقية المجلات المعتمدة تعزيز حضورها الأكاديمي ضمن منظومة المجلات العلمية المصرية، في انعكاس واضح لجودة المحتوى العلمي، والالتزام بالمعايير الأكاديمية، والجهود المستمرة لتطوير المجلات العلمية والارتقاء بمستواها البحثي، بما يدعم تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن هذا الإنجاز يجسد المكانة البحثية المتميزة التي وصلت إليها الجامعة، ويعكس نجاح رؤيتها في بناء منظومة متكاملة للبحث العلمي والنشر الأكاديمي، ترتكز على الجودة والابتكار والالتزام بالمعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الجامعة وترسيخ مكانتها بين الجامعات الرائدة.

وأضاف أن جامعة المنصورة تنظر إلى مجلاتها العلمية باعتبارها أحد أهم أدوات نشر المعرفة وإبراز الإنتاج العلمي للباحثين، وتواصل تقديم مختلف أوجه الدعم لتطويرها والارتقاء بمستوى أدائها، بما يسهم في زيادة انتشار الأبحاث العلمية وتعظيم أثرها، ويعزز حضور الجامعة في قواعد الفهرسة والتصنيفات الدولية، دعمًا لتوجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة

من جانبه، أوضح الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة أن نتائج التقييم تعكس التطور النوعي الذي شهدته المجلات العلمية بجامعة المنصورة خلال السنوات الأخيرة، بفضل تطبيق أفضل ممارسات النشر العلمي، وتطوير منظومة التحكيم والتحرير، والالتزام بمعايير الجودة، إلى جانب الدعم المستمر الذي يقدمه قطاع الدراسات العليا والبحوث لهيئات تحرير المجلات العلمية

وأضاف أن القطاع يواصل تنفيذ خطة متكاملة للارتقاء بالمجلات العلمية الصادرة عن الجامعة، من خلال تعزيز فرص إدراجها في قواعد البيانات العالمية، ورفع معدلات الاستشهاد العلمي، وتشجيع الباحثين على النشر في الدوريات المتميزة، بما يسهم في دعم التصنيف الدولي للجامعة وتعزيز مكانتها البحثية.

وشهدت نتائج التقييم تقدمًا ملحوظًا لمجلة رعاية وتنمية الطفولة، التي ارتفع تقييمها إلى 7 درجات مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر يعكس التطور المستمر في جودة المحتوى العلمي والتحريري للمجلة

كما واصلت المجلات العلمية المفهرسة بجامعة المنصورة تحقيق نتائج متميزة، حيث سجلت مجلة Egyptian Journal of Basic and Applied Sciences (Indexed) معامل تأثير (Impact Factor) بلغ 3.1، فيما حققت مجلة MEJ – Mansoura Engineering Journal (Indexed) معامل تأثير بلغ 0.8، بما يعكس جودة المحتوى العلمي والبحثي للمجلات الصادرة عن الجامعة، ونجاحها في مواكبة المعايير الدولية للنشر الأكاديمي

ويعكس هذا الإنجاز نجاح جامعة المنصورة في ترسيخ مكانتها كإحدى الجامعات الرائدة في البحث العلمي والنشر الأكاديمي، من خلال تطوير مجلاتها العلمية، وتعزيز جودة مخرجاتها البحثية، وتوسيع حضورها في قواعد الفهرسة والتصنيف الدولية، بما يدعم مسيرة الابتكار، ويعزز إسهام الجامعة في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جامعة المنصورة مجال البحث العلمي والنشر الأكاديمي اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت المجلات العلمية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبارة إسبانيا

بث مباشر مجانًا.. قناة مفتوحة لمشاهدة مبارة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. اضغط هنا وسجل بياناتك الآن

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

رضا عبدالعال

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يمنع رضا عبد العال من الظهور 4 أشهر.. ويفاجئ الجميع بقرار "التأجيل"

ترشيحاتنا

حزب الغد

حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

مجلس النواب

مجلس النواب يحيل 38 اقتراحًا برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى

النائب عيد حماد

برلماني: إدارة ملف حيوانات الشارع بخطة وطنية خطوة مهمة لحماية المواطنين وإنهاء العشوائية

بالصور

استغلي الصيف واستعدى لرمضان.. طريقة تجفيف البرقوق وعمل القراصيا في المنزل

البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فيديو

حقيقة قصة عامل الخردة

كسر قلبه وصوره.. القصة الكاملة لجامع الخردة ورسالة زوجته لصاحب الفيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| تكريم بطلي إنقاذ أسرة من سيارة غارقة بالغربية

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| عادت للشرقية من جديد.. إنقاذ ثاني مـ صاب بلدغة ثعبان

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد