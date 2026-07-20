وزيرة خارجية موزمبيق : نشكر مصر على دعمنا في محاربة الإهارب

أكدت مانويلا لوكاش وزيرة خارجية موزمبيق، على قوة ومتانة العلاقات مع مصر، متابعة أن نشكر مصر على دعمنا في محاربة الإهارب وكان لها دورا هاما.



وتابعت مانويلا لوكاش وزيرة خارجية موزمبيق، أن نحتاج لشركات مصرية تعمل في موزمبيق لتحويل المواد الموجودة في البلاد لأشياء نستفيد منها وخاصة الغاز، واشير لدور مصر الفاعل الداعم لدور موزمبيق الفعال في المنطقة.

واكملت مانويلا لوكاش وزيرة خارجية موزمبيق، أن لدينا الكثير من التحديات ونريد شكر مصر على مساعدتنا في فبراير ومارس، مشيرة إلى أن مصر لعبت دورا فعالا فيما تمر به المنطقة.

