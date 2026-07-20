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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ببرنامج ثقافي متنوع.. مركز "إثراء" السعودي يطلق معرض الكتاب للأطفال

ببرنامج ثقافي متنوع.. مركز "إثراء" السعودي يطلق معرض الكتاب للأطفال
ببرنامج ثقافي متنوع.. مركز "إثراء" السعودي يطلق معرض الكتاب للأطفال
أ ش أ

أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" معرض الكتاب للأطفال في دورته السادسة وذلك في الفترة من 20 إلى 25 يوليو 2026، وحلّت سوريا كدولة ضيف هذا العام.
ويحقق المعرض رسالة إثراء المتمثلة على إلهام العقول وصناعة المعرفة، من خلال تقديم برامج ثقافية وتعليمية مبتكرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على تنمية مهارات الشباب والأطفال، وبناء جيل قادر على التفكير الإبداعي والمشاركة الفاعلة في المستقبل، حيث يأتي المعرض ضمن مهرجان إثراء للصغار الذي انطلق مؤخرًا في مقر المركز بالظهران.
من جانبها، أكدت رئيسة مكتبة إثراء المكلّفة غدير يماني، أن المعرض يُعد جزءًا من قضية القراءة التي يتبناها المركز وضمن جهوده المستمرة لتعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال، وتقديم محتوى معرفي متميز يواكب احتياجات الأجيال الجديدة، كما يوفّر بيئة ثقافية تفاعلية تُسهم في صقل مهارات الطفل وتنمية قدراته المعرفية والإبداعية، مشيرة إلى دور المعرض في بناء الجسور بين الأطفال ومختلف الثقافات، عبر برامج متخصصة ومشاركة عربية ودولية واسعة.
ويعد المعرض منصة ثقافية متكاملة مخصصة للأطفال من عمر 4 إلى 14 سنة، ويهدف إلى غرس حب القراءة، وتقديم تجربة تفاعلية تجمع بين الكتب والأنشطة الإبداعية بأكثر من 23 فعالية متنوعة، وبمشاركة 52 دار نشر محلية وعالمية متخصصة في أدب الأطفال.
ويستقطب المعرض عبر دوراته المتعاقبة مشاركات من دول أوروبية وعربية وآسيوية، فيما يتم التركيز على الهوية العربية وتعدد اللغات، وسط برامج موجهة لتنمية التفكير النقدي والإبداعي لدى الأطفال ومنصات توقيع كتب ولقاءات مباشرة مع أبرز مؤلفي أدب الطفل، حيث يجمع المعرض الذي ينظمه المركز بشكل سنوي نخبة من الناشرين والمؤلفين من مختلف أنحاء العالم، ويشكل فرصة لتعزيز ثقافة القراءة منذ الصغر عبر برامج مبتكرة.
ويشارك هذا العام عدد من الجهات منها برنامج جودة الحياة ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، ويهدف المعرض إلى تعزيز الحوار الثقافي بين الأطفال والمجتمع وترسيخ مفهوم أهمية معارض الكتب لدى الأطفال في سن مبكرة، إلى جانب دعم قطاع النشر الخاص بأدب الطفل والتعريف بدور دور النشر في تشكيل الوعي المعرفي للأطفال علاوة على تقديم مصدر موثوق وغني لكتب الأطفال بمختلف اللغات والمجالات.
ويتضمن المعرض مجموعة متنوعة من البرامج المصاحبة، بـ 23 فعالية تشمل ورش عمل وجلسات سرد قصص تفاعلية ولقاءات فكرية مع نخبة من المتخصصين في أدب الطفل، إلى جانب جلسات حوارية وأربع منصات توقيع كتب للأطفال واليافعين.
يذكر أن المعرض استقطب على مدى دوراته السابقة مشاركات من دول بارزة، ما يعكس مكانته الدولية، حيث شاركت بلجيكا عام 2021 والسويد عام 2022 وفرنسا عام 2023 ومصر عام 2024 وكوريا الجنوبية عام 2025، وتشارك سوريا في دورة العام الجاري.

مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء معرض الكتاب للأطفال برامج ثقافية وتعليمية تنمية مهارات الشباب والأطفال

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