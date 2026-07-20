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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يتمسك باستمرار ظهير الأهلي ويرفض رحيله في الصيف | خاص

الأهلي
الأهلي
القسم الرياضي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، تمسك باستمرار المغربي يوسف بلعمري، الظهير الأيسر للفريق، ورفض فكرة رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم وجود مقترحات داخل النادي بشأن الاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب.


وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن عموتة يرى أن يوسف بلعمري يمثل إضافة قوية للفريق خلال الموسم المقبل، ويعتبره من العناصر التي يمكن أن تقدم حلولًا فنية مهمة في مركز الظهير الأيسر، خاصة في ظل قدراته الدفاعية والهجومية وامتلاكه خبرات تساعد الفريق في المنافسات المحلية والقارية.


وأوضح المصدر أن قرار الإبقاء على بلعمري جاء بعد طرح بعض الأصوات داخل النادي فكرة رحيله من أجل تقليل عدد اللاعبين المحترفين في قائمة الفريق، وإفساح المجال أمام التعاقد مع المغربي سفيان بنجديدة، مهاجم المغرب الفاسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأضاف المصدر أن الحسين عموتة رفض التعامل مع ملف الأجانب من زاوية العدد فقط، مؤكدًا أن الأولوية بالنسبة له هي الحفاظ على العناصر التي يرى أنها قادرة على خدمة الفريق وتحقيق أهدافه خلال الموسم الجديد، وهو ما ينطبق على يوسف بلعمري الذي يحظى بثقة الجهاز الفني.


وأشار المصدر إلى أن المدير الفني للأهلي أبلغ إدارة الكرة برغبته في استمرار اللاعب وعدم فتح ملف رحيله في الوقت الحالي، خاصة أن مركز الظهير الأيسر يحتاج إلى وجود أكثر من خيار بسبب ضغط المباريات والمنافسة على عدة بطولات.


واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن يوسف بلعمري سيكون ضمن حسابات الحسين عموتة في الموسم المقبل، وأن المدرب يعتبره ورقة رابحة في تشكيل الأهلي، سواء بالاعتماد عليه بشكل أساسي أو منحه أدوارًا تكتيكية مختلفة وفقًا لطبيعة كل مباراة.

النادي الأهلي الحسين عموتة المغربي يوسف بلعمري يوسف بلعمري

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