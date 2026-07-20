باحث متخصص في الشأن الإيراني: استهداف البنية التحتية في دول الخليج يدفع المنطقة إلى حرب إقليمية

قال هشام البقلي، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، إن المنطقة باتت أقرب إلى مواجهة إقليمية واسعة، محذرًا من أن توسيع إيران دائرة الاستهداف لتشمل البنية التحتية في بعض الدول العربية والخليجية قد يدفع نحو مزيد من التصعيد ويهدد أمن المنطقة.

وأوضح البقلي، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن استهداف المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة يمثل، من وجهة نظره، رسالة ردع وضغط موجهة إلى واشنطن لرفع كلفة المواجهة، بينما يرى أن استهداف البنية التحتية للدول العربية يحمل مخاطر أكبر على الاستقرار الإقليمي.

سياسة التصعيد

وأضاف أن إيران تتبع سياسة التصعيد التدريجي وتوزيع أهدافها، لتجنب توسيع الحرب بصورة مفاجئة، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة تصاعدًا في حدة المواجهات إذا استمرت الضربات المتبادلة بين الأطراف.