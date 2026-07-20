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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد سعد يشوق الجمهور لـ كدا كدا .. وغناء بالإسبانية يثير التساؤلات عن مفاجأة الأغنية

أحمد سعد يشوق الجمهور لـ«كدا كدا».. وغناء بالإسبانية يثير التساؤلات حول مفاجأة الأغنية
أحمد سعد يشوق الجمهور لـ«كدا كدا».. وغناء بالإسبانية يثير التساؤلات حول مفاجأة الأغنية
أوركيد سامي

أثار النجم  أحمد سعد حالة من الحماس بين جمهوره، بعدما كشف عن مفاجأة جديدة تتعلق بأحدث أعماله الغنائية «كدا كدا»، والتي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك أحمد سعد متابعيه بصورة من كواليس الأغنية، ظهر خلالها برفقة نجمة  تشاركه أداء جزء من العمل باللغة الإسبانية، في مفاجأة غير متوقعة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته أعماله الغنائية خلال الفترة الماضية.

وعلق أحمد سعد على الصورة قائلًا: «بمناسبة إن إسبانيا كسبت امبارح.. هسهلهالكوا شوية، هي بتغني معايا بالإسباني.. يا ترى مين؟»، وهو ما فتح باب التكهنات بين الجمهور حول هوية الفنانة التي تشاركه الأغنية، وسط تفاعل كبير من متابعيه الذين تداولوا الصورة على نطاق واسع.

وتسببت رسالة أحمد سعد في زيادة حماس الجمهور، إذ بدأ المتابعون في طرح العديد من الأسماء

ويواصل أحمد سعد خلال الفترة الحالية وضع اللمسات الأخيرة على «كدا كدا»، التي ينتظرها جمهوره، خاصة أنها تحمل طابعًا مختلفًا من خلال المزج بين الغناء العربي والإسباني، في تجربة جديدة يسعى من خلالها إلى تقديم لون موسيقي متنوع يواكب جمهوره داخل مصر وخارجها.

ومن المنتظر أن يكشف أحمد سعد خلال الأيام المقبلة عن المزيد من تفاصيل الأغنية، إلى جانب موعد طرحها رسميًا عبر مختلف المنصات الموسيقية، وسط توقعات بأن تحقق اهتمامًا واسعًا فور إصدارها، في ظل حالة التشويق التي نجح في صناعتها منذ الإعلان الأول عنها.

أحمد سعد اخبار الفن نجوم الفن

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