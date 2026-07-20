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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمد بلتاجي يطالب بسرعة إعلان الأحوزة العمرانية الجديدة لقرى البحيرة

النائب محمد بلتاجي
النائب محمد بلتاجي
حسن رضوان

تقدم النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن سرعة الانتهاء من اعتماد وإعلان الحيز العمراني الجديد لقرى مركزي كوم حمادة وبدر بمحافظة البحيرة، مؤكدًا أن استمرار التأخير في هذا الملف يفاقم معاناة المواطنين ويعرقل خطط التنمية داخل القرى.

وأوضح بلتاجي في طلب الاحاطة الخاص به، أن عددًا كبيرًا من أهالي القرى والعزب التابعة للمركزين يواجهون مشكلات متزايدة نتيجة استمرار العمل بالأحوزة العمرانية القديمة، رغم الزيادة السكانية والتوسع الطبيعي للكتل السكنية، وهو ما أدى إلى وجود العديد من المنازل والمباني خارج الحيز العمراني المعتمد.

حسم ملف الأحوزة العمرانية بقرى كوم حمادة وبدر

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا الوضع يحرم المواطنين من استخراج تراخيص البناء وإدخال المرافق والخدمات الأساسية إلى منازلهم، فضلًا عن تعطيل مصالحهم، بما يفرض أعباء إضافية على الأسر والشباب الراغبين في توفير مسكن مناسب داخل قراهم.

وأكد بلتاجي أن الأحوزة العمرانية الحالية لم تعد تعكس الواقع الفعلي للقرى، الأمر الذي أسهم في ظهور العديد من المشكلات العمرانية والإدارية، مشددًا على ضرورة الإسراع في مراجعة واعتماد الأحوزة الجديدة بما يتوافق مع الزيادة السكانية واحتياجات المواطنين وخطط التنمية.

 تأخر الاعتماد يعطل مصالح آلاف المواطنين

وطالب النائب بسرعة إنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق بين الجهات المختصة لإعلان الأحوزة العمرانية الجديدة دون مزيد من التأخير، مع إطلاع مجلس النواب على ما تم اتخاذه من إجراءات، وإعلان جدول زمني واضح للانتهاء من اعتماد الحيز العمراني الجديد لقرى مركزي كوم حمادة وبدر.
 

مجلس النواب النائب محمد بلتاجي المستشار هشام بدوي المجتمعات العمرانية

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