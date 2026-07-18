محافظ الوادي الجديد تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

عقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، لقاءً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ مصطفى محمد مدير الإتصال السياسي بالمحافظة؛ لبحث عددٍ من الملفات التي تمس احتياجات المواطنين ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

واستعرض اللقاء مستجدات ملف أراضي الجمعيات، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالملف، كما ناقشت المحافظ مع النواب عددًا من الطلبات والمقترحات المقدمة من المواطنين بمختلف المراكز، موجهةً بسرعة دراسة الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين.

وتناول اللقاء كذلك متابعة ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة، مع التأكيد على تيسير الإجراءات وسرعة إنهاء الملفات المستوفاة؛ تيسيرًا على المواطنين.

وأكدت المحافظ استمرار التنسيق والتواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة الوصل مع المواطنين، بما يسهم في سرعة الاستجابة لمطالبهم ودفع جهود التنمية بمختلف أنحاء المحافظة.