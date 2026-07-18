ناقد رياضي: إسبانيا الأكثر جاهزية قبل نهائي المونديال.. وميسي مصدر الخطورة الأكبر

قال الناقد الرياضي محمد عصام إن مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين تحظى باهتمام جماهيري عالمي، في ظل قوة المنتخبين ورغبتهما في التتويج باللقب، مؤكدًا أن جميع العوامل الفنية تصب في صالح مواجهة قوية ومثيرة.

تجهيز أرضيات الملاعب طوال البطولة

وأضاف محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الملاعب الأمريكية ظهرت بأعلى مستوى من الجاهزية، ولم تتأثر بالرطوبة أو الأحوال الجوية، بفضل التكنولوجيا المستخدمة في تجهيز أرضيات الملاعب طوال البطولة.

وأوضح أن فرص المنتخبين متكافئة، إلا أن المنتخب الإسباني يبدو الأكثر جاهزية من الناحية الفنية، نظرًا لاستقرار مستواه منذ انطلاق البطولة، وامتلاكه مجموعة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، بعكس المنتخب الأرجنتيني الذي يعتمد بدرجة كبيرة على ليونيل ميسي.

وأشار إلى أن إسبانيا تمتلك الأفضلية على الورق، لكنها مطالبة بحسم المباراة مبكرًا وعدم منح الأرجنتين فرصة العودة، مؤكدًا أن خبرة ميسي وقدرته على تغيير مجريات اللقاء في أي وقت تمثل أبرز مصادر الخطورة على المنتخب الإسباني.

وأكد محمد عصام أهمية خروج المباراة بصورة تحكيمية عادلة، مشيرًا إلى أن المنتخب الأرجنتيني شهد خلال مباريات سابقة قرارات تحكيمية أثارت الجدل، معربًا عن أمله في ألا تتكرر مثل هذه الوقائع خلال المباراة النهائية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب الإسباني يمتلك عناصر قادرة على حسم المواجهة، وفي مقدمتهم لامين يامال، متوقعًا أن يكون أحد أبرز نجوم المباراة إذا واصل الأداء المميز الذي قدمه طوال منافسات البطولة..