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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من 15 إلى 120 جنيهًا.. انخفاض أسعار 15 صنف مانجو في الأسواق

أسعار المانجو
أسعار المانجو
شيماء مجدي

واصلت أسعار المانجو استقرارها داخل سوق العبور للجملة اليوم السبت 18 يوليو 2026، وسط توافر كميات كبيرة من المحصول الصيفي وطرح العديد من الأصناف التي تحظى بإقبال واسع من المواطنين خلال موسم الصيف.

ويأتي استقرار الأسعار بالتزامن مع زيادة الإنتاج وتنوع المعروض من أصناف المانجو المختلفة، حيث تختلف القيمة السعرية من نوع لآخر وفقًا لجودة الثمار، ودرجة النضج، وحجم الطلب عليها، بالإضافة إلى عوامل التداول داخل السوق.

وبحسب أحدث بيانات البوابة الرسمية لسوق العبور، حافظت مانجو العويس على مكانتها كأعلى الأصناف سعرًا بين أنواع المانجو المتداولة، نظرًا لجودتها العالية ومذاقها المميز، حيث تراوح سعر الكيلو منها بين 50 و100 جنيه.

أسعار المانجو

وسجلت مانجو الهندي أسعارًا تراوحت بين 27 و43 جنيهًا للكيلو، بينما جاءت مانجو تيمور ضمن نفس الفئة السعرية، حيث تراوح سعر الكيلو منها بين 27 و43 جنيهًا.

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أما مانجو الزبدية، فقد سجلت أسعارًا تتراوح بين 27 و35 جنيهًا للكيلو، في حين واصلت المانجو البلدي تصدرها قائمة الأصناف الأقل سعرًا داخل السوق، حيث تراوح سعر الكيلو منها بين 15 و25 جنيهًا.

كما سجلت مانجو فونس أسعارًا تراوحت بين 27 و43 جنيهًا للكيلو، وسط إقبال من المستهلكين على مختلف الأصناف المطروحة بالأسواق.

استقرار أسعار المانجو

ويرجع استقرار أسعار المانجو خلال الفترة الحالية إلى دخول الموسم في مرحلة زيادة الإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع حجم المعروض داخل الأسواق، وتوفير كميات أكبر من مختلف الأصناف أمام المستهلكين.

ويعد سوق العبور من أبرز أسواق الجملة في مصر، حيث تتحدد من خلاله حركة أسعار العديد من المنتجات الزراعية يوميًا وفقًا لمعادلة العرض والطلب، مع اختلاف الأسعار النهائية للمستهلك بحسب مناطق البيع وتكاليف النقل والتداول.

وتستمر المانجو في تصدر قائمة الفواكه الصيفية الأكثر طلبًا، خاصة مع تنوع أصنافها وتفاوت أسعارها، ما يمنح المستهلكين خيارات متعددة تتناسب مع مختلف الشرائح السعرية.

مانجو

أسعار المانجو
 


مانجو فص: تراوح سعر الكيلو بين 50 و120 جنيهًا.

  • مانجو عويس: سجلت سعرًا يتراوح بين 50 و100 جنيه للكيلو.
  • مانجو سكري: تراوح سعرها بين 30 و50 جنيهًا للكيلو.
  • مانجو صديقة: سجلت أسعارًا بين 28 و40 جنيهًا للكيلو.
  • مانجو جولك: تراوح سعرها بين 28 و40 جنيهًا للكيلو.
  • مانجو زبدية: سجلت سعرًا يتراوح بين 29 و35 جنيهًا للكيلو.
  • مانجو هندي: تراوح سعر الكيلو بين 28 و38 جنيهًا.
  • مانجو تيمور: سجلت أسعارًا بين 28 و38 جنيهًا للكيلو.
  • مانجو فونس: تراوح سعرها بين 28 و38 جنيهًا للكيلو.
  • مانجو فجر كلان: سجلت سعرًا بين 25 و37 جنيهًا للكيلو.
  • مانجو تومي: تراوح سعرها بين 25 و37 جنيهًا للكيلو.
  • مانجو دبشة: سجلت سعرًا يتراوح بين 20 و35 جنيهًا للكيلو.
  • مانجو بيض العجل: تراوح سعرها بين 20 و35 جنيهًا للكيلو.
  • مانجو سنارة: سجلت أسعارًا بين 20 و35 جنيهًا للكيلو.
  • مانجو بلدي: جاءت ضمن الأقل سعرًا، حيث تراوح سعر الكيلو بين 15 و25 جنيهًا.
المانجو أسعار المانجو أسعار المانجو اليوم مانجو الهندي

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