فاكهة الصيف اللذيذة.. اكتشف فوائد المانجو الصحية

تعد المانجو من أشهر الفواكه الصيفية وبالرغم من ذلك دائما يتم التحذير منها بالرغم من امتلاكها عدد كبير من الفوائد الصحية.

ووفقا لموقع verywellhealth اليكم أهم فوائد المانجو :



يحسن صحة المناعة



يدعم المانجو جهاز المناعة بفضل محتواه الغني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة وعلى وجه الخصوص، تساعد كمية فيتامين سي الموجودة في المانجو على تقوية دفاعات الجسم ضد الأمراض والعدوى، بينما يساعد الكاروتينويد المضاد للأكسدة بيتا كاروتين على تعزيز المناعة العامة.

يحسن الهضم



يُعدّ محتوى الألياف في المانجو من العوامل التي تجعل هذه الفاكهة مفيدة لصحة الجهاز الهضمي، مما يُسهّل حركة الأمعاء. وقد أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا حبة أو حبتين من المانجو يومياً لمدة أربعة أسابيع شهدوا تحسناً في مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك .

يكافح الالتهابات



تحتوي مضادات الأكسدة والمغذيات الأخرى الموجودة في المانجو على خصائص مضادة للالتهابات. وتشير الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين والمانجيفيرين يمكن أن تساعد في مكافحة تطور الأمراض المزمنة عن طريق تقليل الالتهاب.

يحمي صحة العين



يُعدّ البيتا كاروتين عنصرًا أساسيًا لتحسين صحة العين، وهو متوفر بكثرة في المانجو كما تحمي الكاروتينات الأخرى الموجودة في المانجو، مثل اللوتين والزياكسانثين، شبكية العين وعدستها عن طريق تقليل الانزعاج الناتج عن الإضاءة والوهج، وتعزيز التباين البصري ومدى الرؤية.

إدارة الوزن



رغم أن المانجو معروفة بمذاقها الحلو، إلا أنها قد تكون مفيدة في إدارة الوزن وعلى الرغم من أنها مصدر للسكر الطبيعي، إلا أن هذه الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع ويمنع الإمساك، وبالتالي يدعم أهداف إنقاص الوزن.

ينظم مستويات السكر



قد يساهم تناول المانجو يوميًا في تقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني عن طريق تحسين حساسية الأنسولين والحفاظ على مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن.

تحتوي المانجو على ألياف تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، كما أنها تُصنف ضمن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض إلى المتوسط ، مما يعني أنها لا تؤدي إلى ارتفاعات سريعة في نسبة السكر في الدم.

يقلل الإصابة بأمراض القلب



قد يُساهم تناول المانجو في حماية القلب من خلال تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم. يرتبط مركب المانجيفيرين، وهو مضاد للأكسدة موجود في المانجو، بانخفاض مستويات الدهون في الدم والالتهابات، مما قد يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



يقي من السرطان



تحتوي ثمار المانجو على كميات وفيرة من البوليفينولات (مضادات الأكسدة)، والتي توجد في لب الثمرة وقشرها وبذورهاوتشير الأبحاث إلى أن تناول المانجو بانتظام يعزز نشاط مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من التلف، مما قد يساعد في الوقاية من الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان والسكري من النوع الثاني.

يقوي العظام والجلد والشعر



نظراً لاحتواء المانجو على كميات وفيرة من فيتامينات أ، سي، هـ، والكالسيوم، فهي فاكهة أساسية لتعزيز صحة الجلد والشعر والعظام ويُعد فيتامين سي ضرورياً لإنتاج الكولاجين في الجسم، وهو بروتين يدعم مرونة الجلد .