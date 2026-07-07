الدفاع الجوي الروسي يسقط 9 مسيرات كانت متجهة إلى موسكو

أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع أسقطت تسع طائرات بدون طيار كانت متجهة نحو موسكو، في حصيلة تصاعدية خلال ساعات، بحسب RT.

وقال سوبيانين في منشور على تطبيق "ماكس"، إن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت في البداية من صد هجوم طائرة مسيرة واحدة، ثم أعلن لاحقا عن إسقاط ثماني طائرات أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي إلى تسع مسيرات.

وأكد العمدة أن فرق الطوارئ تعمل حاليا في مواقع سقوط الحطام، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تتعامل مع الهجمات المستمرة بكفاءة عالية.

ويأتي هذا التصدي، الذي يعد الأحدث في سلسلة من الهجمات، في ظل تكثيف أوكرانيا استخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى لاستهداف مواقع داخل الأراضي الروسية، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية في العاصمة ومناطق أخرى.