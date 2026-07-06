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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قوات الإنقاذ النهري بالغربية تنتشل شابا غرق في مياه بحر شبين بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تمكنت قوات الانقاذ النهري بالغربية اليوم من إنتشال  جثمان شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه خلال  الاستحمام بالمياه، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من  يفيد بغرق شاب في مياه بحر شبين، وتحديدًا بالمنطقة الواقعة أعلى الكوبري الفاصل بين عزبة الإنشاء وصفط تراب على طريق البحر.

كما  انتقلت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين غرق شاب يُدعى "السيد ا"، يبلغ من العمر 20 عامًا، ومقيم بقرية شبرابابل التابعة لمركز المحلة الكبرى، وذلك أثناء نزوله للاستحمام بالمياه.

انتشال جثمان 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني قوات الإنقاذ النهري غرق شاب بالمحلة

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