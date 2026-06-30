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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس جامعة طنطا يكرم الحاصلين على جوائز أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

كرم مجلس جامعة طنطا المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، الحاصلين على جوائز أفضل رسالة ماجستير ودكتوراة للعام الجامعي 2025/2026، حيث شمل التكريم الحاصلين على أفضل رسائل دكتوراه في مجال العلوم الأساسية والهندسية والزراعية، الدكتور خالد مرزوق شفيق وهدان الباحث بكلية العلوم، والدكتور عبد الكريم سعيد عبد الكريم الامير المدرس بكلية الهندسة، و جائزة أحسن رسالة ماجستير فاز بها محمد ماهر عبد الكريم العسكرى المدرس المساعد بكلية العلوم، وإسراء مصطفى إبراهيم الصفتى المدرس المساعد بكلية العلوم، وجائزة أحسن رسالة دكتوراة في مجال القطاع الطبي الدكتورة خديجة أحمد محروس جلال المدرس المساعد بكلية الصيدلة، و هبه محمدى سعد عبد الحميد أبو سالم المدرس المساعد بكلية الصيدلة، وجائزة أحسن رسالة ماجستير إسراء صبحى القطب إبراهيم الباحثة بكلية الصيدلة، ومها خالد أحمد شندى الباحثة بكلية الصيدلة، وفى مجال العلوم الإنسانية فاز بجائزة أحسن رسالة دكتوراة، الدكتور محمود حلمى محمد عبد القادر سكين المدرس بكلية الآداب، ونهى أحمد محمد إسماعيل الباحثة بكلية التجارة، وجائزة أفضل رسالة ماجستير فاز بها أسماء محى بسيونى السكرى المدرس المساعد بكلية التجارة، وجمال محمد محمود يحى الباحث بكلية التربية.

توجيهات جامعة طنطا 

أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن إدارة الجامعة تضع دعم وتطوير البحث العلمي على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي تقديراً لجهود الباحثين المتميزين وتحفيزاً لهم على مواصلة العطاء العلمي بما يساهم في رفع تصنيف الجامعة محلياً ودولياً، وتوفير حلول علمية مبتكرة لخدمة المجتمع وتلبية متطلبات خطط التنمية المستدامة، مؤكداً أن تكريم المتميزين من أبناء الجامعة يعكس التزامها الكامل بدعم منظومة البحث العلمي والابتكار، وتشجيع الدراسات العليا ذات القيمة التطبيقية؛ تحقيقاً لـ «رؤية مصر 2030»، مشيداً بالمستوى الراقٍ والجهد المبذول في الرسائل الفائزة عبر مختلف القطاعات الطبية، والعلمية، والإنسانية.

رفع كفاءة الخدمات 

جاء ذلك خلال الانعقاد الدوري لمجلس جامعة طنطا عن شهر يونيو برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا الأسبق، ، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل تكريم حملة ماجستير ورئيس جامعة طنطا

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