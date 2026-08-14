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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو خارج حسابات النصر أمام الفتح.. وبوستيكوجلو يحسم موقفه

رونالدو
رونالدو
إسلام مقلد

تلقى نادي النصر ضربة قوية قبل انطلاق مشواره في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي؛ بعدما كشفت تقارير صحفية عن استبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، من قائمة مواجهة الفتح المقرر إقامتها غدًا السبت.

ويستهل النصر حملة الدفاع عن لقب دوري روشن باستضافة الفتح على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد، وسط حالة من الترقب بشأن الظهور الأول للفريق تحت قيادة مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوجلو.

بوستيكوجلو يقرر استبعاد رونالدو

ووفقًا لما أوردته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن رونالدو سيكون من أبرز الغائبين عن قائمة النصر أمام الفتح، بناءً على قرار المدير الفني أنجي بوستيكوجلو.

ويأتي استبعاد النجم البرتغالي رغم عودته إلى تدريبات الفريق، أمس الخميس، بعد غياب استمر لأكثر من شهر، عقب انتهاء مشواره مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان رونالدو قد أنهى مشاركته في المونديال عقب خروج البرتغال أمام إسبانيا من دور الـ 16، قبل أن يحصل على فترة راحة طويلة أبعدته عن استعدادات النصر للموسم الجديد.

 

رونالدو ليس الغائب الوحيد

ولن يكون كريستيانو رونالدو الغائب الوحيد عن صفوف النصر في مواجهة الفتح، إذ من المنتظر أيضًا غياب المدافع عبد الإله العمري، إلى جانب الحارس نواف العقيدي الذي يعاني من إصابة في الكتف.

وتفرض هذه الغيابات على الجهاز الفني إجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسي، خاصة أن المباراة تمثل الظهور الرسمي الأول للنصر في الموسم الجديد، وتأتي في وقت لا يزال فيه الفريق يعمل على الوصول إلى أفضل حالة فنية وبدنية.

بينتو الأقرب لحراسة مرمى النصر

وبحسب التوقعات، فإن البرازيلي بينتو سيكون الحارس الأساسي للنصر أمام الفتح، على أن يعتمد بوستيكوجلو على الفرنسي محمد سيماكان والإسباني إينيجو مارتينيز في قلب الدفاع.

كما يُتوقع أن يتولى عبدالله الحمدان قيادة خط هجوم الفريق في ظل غياب رونالدو؛ ليحصل اللاعب على فرصة مهمة لإثبات قدراته في مواجهة افتتاح الموسم.

النصر يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب

ويدخل النصر الموسم الجديد بطموحات كبيرة؛ بعدما نجح في استعادة لقب الدوري السعودي خلال الموسم الماضي، عقب غياب دام 7 سنوات عن منصة التتويج.

ويأمل الفريق في الحفاظ على لقب دوري روشن، بالتزامن مع سعيه لتحقيق إنجاز قاري جديد، خاصة أن طموحات النادي لا تتوقف عند المنافسة المحلية، بل تمتد إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه.

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