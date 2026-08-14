ضبط 67 مخالفة وسلع منتهية الصلاحية في حملات مكثفة على الأسواق بالقليوبية

واصلت مديرية تموين القليوبية حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية والتجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بهدف تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة وجودة السلع المعروضة للمواطنين.



أسفرت الحملات عن تحرير 67 مخالفة تموينية، بواقع 63 مخالفة رقابية و4 مخالفات تجارية.

وتمكنت الحملات من ضبط كميات من السلع المخالفة، شملت: 73 قطعة كيك منتهية الصلاحية و 205 علب سجائر صيني بدون فواتير و 51 علبة تونة بدون فواتير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمضبوطات، مع استمرار الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية والتموينية بنطاق المحافظة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان سلامة السلع المتداولة بالأسواق.



وشملت الحملات مناطق البرادعة، مشتهر، بندر طوخ، منطاي، ميت حلفا، ميت نما، الخصوص، كفر الدير، الحصافة، زاوية الشيخ سند، منصورة، نامول، كفر الحصافة، وغرب شبرا الخيمة.

وناشدت مديرية التموين المواطنين ضرورة التأكد من صلاحية السلع ومصدرها قبل الشراء، والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية حفاظًا على حقوقهم وسلامتهم.