ضبط مصنع طحينة غير مرخص بالقليوبية والتحفظ على طن من الطحينة والجلوكوز

شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل الوزارة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية.



وأسفرت الحملات عن تحرير 76 مخالفة تموينية، بواقع 57 مخالفة رقابية و19 مخالفة تجارية، وذلك خلال الحملات التي شملت إدارات تموين قليوب، وبنها، وشرق وغرب شبرا الخيمة، وقها، وطوخ، والقناطر الخيرية، وكفر شكر.

كما تضمنت الحملات المرور والتفتيش على المخابز البلدية والأنشطة التجارية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة.

وفي ضربة رقابية، تمكنت إدارة التجارة الداخلية بالمديرية من ضبط مصنع طحينة غير مرخص، وعثرت بداخله على 600 كجم طحينة و400 كجم عسل جلوكوز بدون بيانات، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية، للتصدي لكافة صور الغش والممارسات المخالفة، وضمان وصول السلع المطابقة للمواصفات إلى المواطنين.

وناشدت المديرية المواطنين ضرورة الشراء من مصادر موثوقة، والتأكد من السعر والصلاحية والبيانات المدونة على المنتجات، والاحتفاظ بفاتورة الشراء، مع الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528 أو عبر موقعها الإلكتروني.