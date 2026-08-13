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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة بشبرا الخيمة والخصوص

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

التقى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بمكتبه بمدينة شبرا الخيمة، المهندس حسام الدين أمام، رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، المسؤولة عن أعمال النظافة ورفع المخلفات بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص، وذلك لمتابعة مستوى منظومة النظافة ومعدلات الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.


وأكد محافظ القليوبية أن اللقاء يأتي في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة، ومراجعة مستوى الأداء والإجراءات اللازمة للارتقاء بالخدمة، بما يضمن تحقيق تحسن ملموس في مستوى النظافة ورفع المخلفات بالمدينتين.
وخلال اللقاء، تم استعراض موقف تنفيذ التوجيهات التي سبق التأكيد عليها خلال اجتماع شهر يوليو الماضي، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة منظومة النظافة، وإصلاح المعدات المملوكة للمحافظة والمسلمة للشركة، وانتظام أعمال رفع المخلفات، وتحسين أداء المحطات الوسيطة، بما يضمن الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.
كما تم التأكيد على إحكام الرقابة على سيارات نقل المخلفات وخطوط سيرها، ومنع تناثر المخلفات أثناء السير، مع متابعة الإجراءات المتخذة تجاه الملاحظات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية.
ووجّه المحافظ بعقد اجتماع أسبوعي بين الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء شريف لطفي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومراجعة معدلات الأداء والمعوقات والعمل على سرعة حلها.
وشدد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح على أن ملف النظافة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة لا تحتمل أي تقصير أو تراخٍ، وأن التقييم سيكون وفقًا لمستوى التنفيذ الفعلي على الأرض.
ووجّه بضرورة تحقيق تغيير ملموس يشعر به المواطن، وعدم الاكتفاء برفع المخلفات بصورة مؤقتة، مع التعامل الفوري مع أي بؤر أو تجمعات للمخلفات، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر التزام الشركة بتنفيذ توجيهات محافظ القليوبية، وسرعة تلافي الملاحظات التي تم رصدها، ورفع كفاءة منظومة النظافة بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص، مع الالتزام ببنود التعاقد وخطط التشغيل والتنسيق المستمر مع المحافظة والأجهزة التنفيذية.
وفي ختام اللقاء، أكد محافظ القليوبية استمرار المتابعة الميدانية والدورية لمنظومة النظافة، مشددًا على ضرورة أن تنعكس التوجيهات والالتزامات على مستوى الخدمة الفعلي بالشوارع، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، بما يسهم في الارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينتي شبرا الخيمة والخصوص.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية شبرا الخيمة شركة نهضة مصر

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