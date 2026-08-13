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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ القليوبية يتابع مخطط إعادة تنظيم الحركة المرورية بقليوب

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

بدأت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية أولى الخطوات التنفيذية لخطة متكاملة لإعادة تنظيم الحركة المرورية وفتح حارات ومحاور جديدة تسهم في تخفيف الاختناقات وتحسين الحركة بالمنطقة.
وذلك فى اطار بتوجيهات الدكتور المهندس حسام الدين عبدالفتاح، محافظ القليوبية، وفي إطار خطة المحافظة للقضاء على مظاهر العشوائية وتحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وشهدت مدينة قليوب حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بمنطقة مزلقان قليوب والمناطق المحيطة به، تمهيدًا لأعمال توسعة المزلقان والشوارع المؤدية إليه، إلى جانب العمل على معالجة الاختناقات المرورية بمنطقة بحري السكة الحديد، وخاصة بمنطقة مزلقان قليوب البلد والطريق المؤدي إلى قرية صنافير، والتي تشهد كثافات مرورية متكررة على مدار اليوم.
وجاءت الحملة تحت إشراف الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، وبالتعاون مع اللواء وائل طاهر، رئيس مركز ومدينة قليوب، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، حيث تم رفع الإشغالات وإعادة تنظيم المنطقة وتهيئتها، بما يسمح بالبدء في دراسة وتنفيذ الحلول المرورية المقترحة.
كما تم التعامل مع منطقة السوق الواقعة بحري السكة الحديد، والتي تضم عددًا من الباكيات المملوكة لمجلس مدينة قليوب، والتي تسبب التواجد العشوائي بها في تكدسات مرورية، حيث وجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب البائعين بالالتزام بالتواجد داخل منطقة السوق الرسمي بجوار سور السكة الحديد، بما يسهم في تنظيم الحركة والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.
وتُعد الإجراءات التي تم تنفيذها الخطوة الأولى والتمهيد الفعلي لخطة إعادة تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة، من خلال إزالة المعوقات والإشغالات وتهيئة المواقع، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التالية التي تستهدف فتح حارات ومحاور مرورية جديدة وفق تصور متكامل يتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم الحركة بها.
واستكمالًا لما تم تنفيذه ، عقد الدكتور المهندس حسام الدين عبدالفتاح، محافظ القليوبية، اليوم اجتماعًا بمجلس مدينة قليوب، بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء وائل طاهر، رئيس مركز ومدينة قليوب، لمناقشة واستعراض المقترح الخاص بإعادة تنظيم الحركة المرورية وفتح حارات ومحاور جديدة بالمنطقة.
وخلال الاجتماع، تم عرض المخطط المقترح من خلال الخرائط والرسومات التوضيحية، إلى جانب عرض تقديمي «Presentation» يوضح الوضع الحالي للمنطقة ومسارات حركة السيارات، وأماكن الاختناقات، والحارات والمحاور المرورية المقترح فتحها، بما يحقق أفضل استغلال للمساحات المتاحة ويسهم في تحقيق السيولة المرورية.
وعقب عرض ومناقشة المقترح، أجرى محافظ القليوبية جولة ميدانية لمعاينة المواقع على الطبيعة، ومطابقة ما تم عرضه على الخرائط مع الوضع الفعلي، والوقوف على مدى إمكانية تنفيذ المقترحات، ومراجعة اتجاهات ومسارات حركة السيارات ومداخل ومخارج المنطقة.
وأكد محافظ القليوبية أن التحرك الجاري بمدينة قليوب يأتي ضمن رؤية متكاملة للتعامل مع الاختناقات المرورية، لا تقتصر على رفع الإشغالات، وإنما تستهدف إعادة تنظيم المنطقة وفتح حارات ومحاور جديدة وتحقيق سيولة مرورية مستدامة، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين وحركة التنقل داخل المدينة.
وشدد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، ومتابعة تنفيذ مراحل الخطة على أرض الواقع، مع استمرار الحملات الدورية للقضاء على البؤر العشوائية ورفع الإشغالات، وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

القليوبية محافظة القليوبية قليوب تخفيف الاختناقات الخطوات التنفيذية

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