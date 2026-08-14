تحرك برلماني عاجل لتطوير وصيانة المدارس وتفعيل الملاعب المدرسية

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة المعصرة وحلوان و15 مايو ضرورة التحرك العاجل لصيانة المدارس القديمة ورفع كفاءتها، وتوفير المعامل التعليمية الحديثة، والاستفادة الكاملة من الملاعب الرياضية المدرسية على مستوى الجمهورية بصفة عامة، وداخل مناطق حلوان والتبين والمعصرة و15 مايو بصفة خاصة، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.



وأوضح «حماد» فى تصريحات له أن تطوير البنية التحتية للمدارس لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة، في ظل التحديات التي تواجه العملية التعليمية، مشددًا على أن الاستثمار في التعليم يبدأ من توفير بيئة مدرسية لائقة، ومعامل مجهزة، وملاعب تساهم في بناء شخصية الطالب بدنيًا ونفسيًا.



إطلاق برنامج مدرسة آمنة ذكية

وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لتكامل الجهود بين وزارة التربية والتعليم والمحليات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تسريع وتيرة الصيانة والتجهيزات قبل بدء الدراسة، مع وضع خطة مستدامة تمنع تكرار مشكلات الإهمال متقدماً بمجموعة من الاقتراحات الجديدة وغير التقليدية لتطوير المنظومة التعليمية داخل المدارس وفى مقدمتها إطلاق برنامج «مدرسة آمنة ذكية» يعتمد على حصر شامل لحالة المدارس باستخدام تطبيق رقمي يحدد أولويات الصيانة بشكل فوري وشفاف.

وإنشاء شراكة مجتمعية مع القطاع الخاص لتجهيز المعامل المدرسية بنظام «التأجير التشغيلي» بما يضمن تحديثها المستمر دون تحميل الدولة أعباء إضافية وتحويل الملاعب المدرسية بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى مراكز رياضية مجتمعية بإشراف وزارة الشباب والرياضة، بما يحقق الاستفادة القصوى من البنية التحتية.

كما اقترح النائب عيد حماد إطلاق مبادرة «مدرسة منتجة» داخل كل مدرسة، تستغل المساحات غير المستخدمة في أنشطة تعليمية وتدريبية ومشروعات صغيرة للطلاب مع إنشاء وحدة متابعة إلكترونية داخل كل إدارة تعليمية لرصد أعمال الصيانة والتجهيزات بشكل لحظي وربطها بغرفة عمليات مركزية لضمان سرعة التدخل.



وأكد «حماد» أن هذه المقترحات تستهدف إحداث نقلة نوعية في التعليم قبل الجامعي، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية، مشددًا على أن البرلمان سيواصل دوره الرقابي والتشريعي لدعم تطوير المدارس وتحسين جودة التعليم في جميع المحافظات.

وأكد على أن بناء الإنسان يبدأ من المدرسة، وأن تطويرها هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن وأجياله القادمة.