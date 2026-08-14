علي محمود: هدفنا الفوز بكل البطولات مع الأهلي والملعب هو الفيصل

أكد علي محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هدفه الأساسي مع الفريق هو المنافسة على جميع البطولات وتحقيق الألقاب، مشددًا على أن الملعب يظل الفيصل الحقيقي في تحديد النتائج، بعيدًا عن كل ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال علي محمود للمركز الإعلامى للإهلي إن طموحه في أي مباراة يخوضها هو تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن الأمر يصبح أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر ببطولة، حيث يكون الهدف هو التتويج باللقب.

وأوضح أنه لا يهتم بالانتقادات أو الآراء المنتشرة خارج الملعب، مؤكدًا أن الانشغال بهذه الأمور قد يؤثر على تركيز اللاعبين.

وأضاف أن من أبرز أهدافه الشخصية خلال الفترة المقبلة الانضمام إلى منتخب مصر والمساهمة مع الفراعنة، بينما تتمثل أهدافه مع الأهلي في حصد جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق، موضحًا أن هذا الطموح يمثل رغبة مشتركة بين جميع اللاعبين، خاصة أن جماهير القلعة الحمراء تستحق دائمًا المنافسة على الألقاب.

وأشاد لاعب الأهلي بالأجواء داخل معسكر إعداد الفريق في إسبانيا، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة، إلى جانب وائل جمعة، نجح في توفير أجواء مميزة ساعدت اللاعبين على الاستفادة من فترة الإعداد. وأشار إلى أن التدريبات تشهد تركيزًا كبيرًا على التفاصيل الفنية والتكتيكية.

وتطرق علي محمود إلى مواجهة برشلونة الودية، مؤكدًا أن الفريق الإسباني من أكبر الأندية في العالم، لكن الأهلي يدخل أي مباراة بهدف تحقيق الفوز، دون النظر إلى اسم المنافس. وشدد على أن عقلية الفريق يجب أن تقوم دائمًا على تحقيق الانتصار سواء كان المنافس برشلونة أو أي فريق آخر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن هدف الأهلي في الموسم الجديد هو المنافسة بقوة على جميع البطولات وتحقيق طموحات الجماهير.



