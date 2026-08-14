افتتاح دوري روشن.. الحزم والقادسية والأهلي يبدأون الموسم بانتصارات

انطلقت منافسات بطولة دوري روشن السعودي للموسم الجديد، الخميس، بإقامة ثلاث مباريات قوية، شهدت تحقيق الحزم والأهلي والقادسية الانتصار، في بداية مثيرة للمسابقة التي تشهد مشاركة عدد كبير من النجوم والصفقات الجديدة.

حقق فريق الحزم فوزًا مهمًا على حساب أبها بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الافتتاحية.

وافتتح عبدالعزيز الضويحي التسجيل للحزم مبكرًا، بعدما أحرز الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، ليمنح فريقه أفضلية منذ بداية اللقاء.

وأضاف أحمد الشمراني الهدف الثاني للحزم في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الانتصار بهدفين دون رد.

وحاول أبها العودة إلى المباراة خلال الشوط الثاني، وتمكن محمد الدوسري من تقليص الفارق في الدقيقة 63، إلا أن محاولات الفريق لم تسفر عن هدف التعادل، لينتهي اللقاء بفوز الحزم بهدفين مقابل هدف.

وفي مباراة أخرى، حقق القادسية فوزًا كبيرًا على الشباب بنتيجة 3-1، في واحدة من أبرز نتائج الجولة الافتتاحية.

وتقدم الشباب أولًا عن طريق همام الهمامي في الدقيقة 15، قبل أن ينجح القادسية في العودة وتسجيل هدف التعادل بواسطة محمد أبو الشامات في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، واصل القادسية ضغطه الهجومي، وأضاف كينيونيس الهدف الثاني في الدقيقة 80، قبل أن يختتم تركي العمار أهداف المباراة في الدقيقة 94، ليحصد القادسية أول ثلاث نقاط له في البطولة.

واستهل الأهلي مشواره في دوري روشن بالفوز على الدرعية بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الرياض.

وجاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق الصفقة الجديدة إدوارد سبيرتسيان، ليمنح فريقه بداية قوية وحصد ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشواره بالموسم الجديد.

وتتواصل منافسات الجولة الافتتاحية اليوم، بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي نيوم مع الفيحاء في تمام الساعة 7:50 مساءً.

وفي التاسعة مساءً، يواجه الهلال نظيره الفيصلي، بينما يلتقي الاتفاق مع الرياض، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه.

ولا يزال موقف تريزيجيه من المشاركة أمام الرياض محل ترقب، خاصة بعد انضمامه مؤخرًا إلى معسكر الاتفاق، على أن يتم حسم موقفه النهائي خلال الساعات المقبلة



