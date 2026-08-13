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نصائح الهيئة العامة للأرصاد.. ​حالة الطقس غد الجمعة 14 أغسطس في مصر
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الإشراف العام
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نصائح الهيئة العامة للأرصاد.. ​حالة الطقس غد الجمعة 14 أغسطس في مصر

حالة الطقس
حالة الطقس
خالد يوسف

تستمر قبضة الأجواء شديدة الحرارة والرطوبة على كافة أنحاء البلاد، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس غد الجمعة 14 أغسطس 2026، خاصة انه مع الارتفاع الملحوظ في نسب الرطوبة التي تضاعف الإحساس بحرارة الأجواء نهاراً، تميل درجات الحرارة للاعتدال النسبي خلال ساعات الصباح الباكر والليل.

حالة الطقس غدا

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدا الجمعة 14 أغسطس، متوقعة استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة نهارا على أغلب أنحاء البلاد، مع ارتفاع نسب الرطوبة، بينما تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال النسبي خلال ساعات الصباح الباكر والليل.

وتوقعت الهيئة أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة رطب صباحا، شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب المناطق، حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلا.

درجات الحرارة غدا الجمعة

تسجل القاهرة الكبرى 37 درجة للعظمى و39 درجة للمحسوسة، بينما تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تبلغ 37 درجة مئوية، فيما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة.

وفي السواحل الشمالية الغربية، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 32 درجة مئوية، بينما تبلغ المحسوسة 36 درجة، في حين تسجل السواحل الشمالية الشرقية 33 درجة للعظمى و36 درجة للمحسوسة.

أما شمال الصعيد، فتصل الحرارة العظمى إلى 39 درجة مئوية، وترتفع المحسوسة إلى 41 درجة، بينما تشهد مناطق جنوب الصعيد ذروة الارتفاع، مع تسجيل 42 درجة للعظمى و43 درجة للمحسوسة.

وتسجل مناطق الوجه البحري درجة حرارة عظمى تصل إلى 36 درجة مئوية، فيما تبلغ درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة.

شبورة مائية صباحا

تظهر شبورة مائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا، ما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة.

فرص ضعيفة للأمطار

كما أشارت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تقارب 10%، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، وذلك على فترات متقطعة.

رياح وأتربة وارتفاع الأمواج

وتنشط الرياح على فترات متقطعة بأغلب المناطق، بما يسهم في تلطيف الأجواء ببعض المناطق المكشوفة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في أجزاء من شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية، إلى جانب بعض المناطق من محافظة البحر الأحمر.

كما تنشط الرياح على عدد من الشواطئ، من بينها مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد، ما يؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر من 1.5 إلى 2 متر.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، مع ضرورة متابعة النشرات والتحديثات الرسمية بشأن حالة الطقس.

الهيئة العامة للأرصاد حالة الطقس ارتفاع الأمواج سقوط أمطار شبورة مائية

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