أجواء حارة ورطوبة..تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم

قدمت مذيعة صدى البلد، إسراء عبدالمطلب نشرة إخبارية جديدة استعرضت خلالها تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، وأبرز الظواهر الجوية، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتناولت النشرة استمرار الأجواء الصيفية الحارة وارتفاع نسب الرطوبة، وتأثيرها على الإحساس بدرجات الحرارة، إلى جانب توقعات الطقس نهارًا وليلًا، وحالة الشبورة المائية المتوقعة على عدد من الطرق، ونشاط الرياح، فضلًا عن درجات الحرارة المتوقعة في مختلف أنحاء الجمهورية، وأهم النصائح التي وجهتها الهيئة للمواطنين لتجنب تأثيرات الطقس الحار والحفاظ على سلامتهم.