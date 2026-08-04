شوبير : لاعبو الأهلي أقرب للاستمرار .. والإدارة أغلقت ملف الرحيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن العروض الخارجية التي تلقاها الثنائي إمام عاشور ومصطفى شوبير، مؤكدًا تمسك النادي الأهلي باستمرار اللاعبين ورفضه مناقشة رحيلهما خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال شوبير، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، إن إمام عاشور تلقى عرضًا رسميًا من أحد الأندية التركية بقيمة 3 ملايين دولار، مع إمكانية ارتفاعه إلى 5 ملايين دولار، إلا أن الأهلي رفض العرض بشكل قاطع، في ظل ارتباط اللاعب بعقد يمتد لموسمين آخرين، إلى جانب تمسك الجهاز الفني والإدارة باستمراره.

وأضاف أن أسرة إمام عاشور تفضل بقاءه في مصر خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تجربته السابقة في الدوري الدنماركي، والتي لم تحقق النجاح المطلوب بسبب صعوبة التأقلم مع الأجواء هناك.

وفيما يخص مصطفى شوبير، أوضح شوبير أن حارس الأهلي تلقى اهتمامًا رسميًا من نادي نورشيلاند الدنماركي، الذي أبدى استعداده لدفع مليون دولار لضمه، إلا أن الأهلي أغلق الباب تمامًا أمام المفاوضات، مؤكدًا أن اللاعب ليس مطروحًا للبيع بأي مقابل.

وأشار إلى أن نادي سلافيا براج التشيكي أبدى أيضًا رغبته في ضم الحارس، مع منحه فرصة المشاركة في مباريات دوري أبطال أوروبا، لكن الأهلي تمسك بموقفه ورفض فتح باب التفاوض.

كما أكد شوبير أن مصطفى شوبير وقع مؤخرًا مع وكالة إسبانية لإدارة أعماله، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تكون تمهيدًا لاحترافه مستقبلًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن اللاعب بات أقرب للاستمرار داخل الأهلي، شأنه شأن عدد من نجوم الفريق الذين تسير مفاوضات تجديد عقودهم في الاتجاه الصحيح.