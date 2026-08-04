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رد فعل بشكتاش التركي بعد اقتراب طرابزون من حسم صفقة صلاح .. ماذا حدث؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رد فعل بشكتاش التركي بعد اقتراب طرابزون من حسم صفقة صلاح .. ماذا حدث؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

تتسارع تطورات مستقبل النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما بات انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي أقرب من أي وقت مضى، في ظل تقدم المفاوضات بين الطرفين واقترابهما من التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما خرج نادي بشكتاش رسميًا من سباق التعاقد مع قائد منتخب مصر.

وكان محمد صلاح قد أصبح لاعبًا حرًا عقب إنهاء ارتباطه مع ليفربول بالتراضي قبل عام من نهاية عقده، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الراغبة في التعاقد معه، وفي مقدمتها بشكتاش، الذي دخل في مفاوضات مكثفة خلال الأسابيع الماضية أملاً في حسم الصفقة.

عرض طرابزون سبور لمحمد صلاح 

وبحسب تقارير صحفية تركية، نجح طرابزون سبور في الوصول إلى اتفاق كامل مع رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، بشأن البنود الرئيسية للصفقة، وهو ما جعل النادي يتصدر قائمة المرشحين للحصول على خدمات اللاعب خلال الموسم الجديد.

وأشارت التقارير إلى أن العرض المقدم من طرابزون سبور يتضمن عقدًا يمتد لموسمين، يحصل بموجبه اللاعب على راتب سنوي يصل إلى 17 مليون يورو، في خطوة تعكس رغبة النادي في تدعيم صفوفه بأحد أبرز نجوم الكرة المصرية والعربية.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم الملف بصورة نهائية، سواء بإتمام انتقاله إلى طرابزون سبور أو حدوث تطورات جديدة قد تغير مسار الصفقة، إلا أن المؤشرات الحالية ترجح اقتراب النادي التركي من إتمام التعاقد مع النجم المصري، ليبدأ تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية بعد سنوات من التألق على الساحة الأوروبية.

أول رد فعل من بشكتاش التركي

في المقابل، أكد الصحفي التركي سيزجين جيلميز أن إدارة بشكتاش قررت إنهاء اهتمامها بالتعاقد مع محمد صلاح بشكل نهائي، متمنية له التوفيق في وجهته المقبلة، سواء مع طرابزون سبور أو أي نادٍ آخر داخل الدوري التركي، مثل جالطة سراي أو فناربخشة.

وكان بشكتاش من أكثر الأندية التركية اهتمامًا بضم صلاح خلال الأسابيع الماضية، ودخل في مفاوضات مطولة مع اللاعب ووكيل أعماله، إلا أن المباحثات لم تصل إلى اتفاق نهائي، بعدما ظهرت خلافات تتعلق بعمولة وكيل اللاعب، وهو ما أدى إلى تعثر الصفقة وانسحاب النادي من المنافسة.

جدير بالذكر أن مدير كرة القدم في بشكتاش، أوندر أوزن، قد سبق وكشف في مؤتمر صحفي أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة قبل أن تتعثر بسبب الخلاف حول الجوانب المالية، مشيرًا إلى أن المطالب المقدمة من جانب ممثلي اللاعب تجاوزت السقف الذي حدده النادي لإتمام الصفقة.

وأثارت تلك التصريحات جدلًا واسعًا، خاصة بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن مطالبة وكيل صلاح بالحصول على كامل عائدات بيع قمصان اللاعب، وهو ما اعتبره البعض أحد أبرز أسباب توقف المفاوضات.

ويترقب جمهور الكرة المصرية والتركية الإعلان الرسمي عن وجهة محمد صلاح المقبلة، خاصة أن اللاعب يحظى باهتمام إعلامي كبير، ويُنظر إلى انتقاله المحتمل باعتباره إحدى أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية.

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