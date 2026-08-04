هل ينتقل محمد صلاح إلى تركيا؟.. تطورات مثيرة تحسم الصفقة المرتقبة

تتجه الأنظار إلى مستقبل النجم المصري محمد صلاح بعدما كشفت تقارير صحفية تركية عن اقترابه من خوض تجربة جديدة في الدوري التركي عبر بوابة نادي طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة Milliyet التركية أن إدارة طرابزون سبور أنهت اتفاقها المبدئي مع قائد منتخب مصر وأرسلت العقود إلى اللاعب من أجل توقيعها تمهيداً للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح يقضي حاليا إجازته في اليونان بينما يترقب مسؤولو النادي التركي عودته لحسم الإجراءات النهائية في صفقة قد تعد من أبرز التعاقدات في تاريخ طرابزون سبور.

وأوضحت أن اهتمام النادي بضم محمد صلاح جاء بعد دراسة عدد من الخيارات الهجومية قبل أن تستقر الإدارة على التفاوض مع النجم المصري الذي أصبح لاعبا حرا عقب انتهاء رحلته مع ليفربول الإنجليزي، لتنجح في التوصل إلى اتفاق مبدئي معه.

استقبال جماهيري مرتقب

وأشارت التقارير إلى أن جماهير طرابزون سبور تستعد لاستقبال استثنائي لمحمد صلاح حال اكتمال الصفقة، في ظل الحديث عن تجهيز طائرة خاصة لنقل اللاعب إلى تركيا في خطوة تعكس حجم الاهتمام بإتمام التعاقد مع أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وأكدت الصحيفة أن محمد صلاح تلقى عدة عروض عقب نهاية مشواره مع ليفربول قبل أن تبرز تركيا كوجهة محتملة بقوة، مع تمسك طرابزون سبور بإتمام الصفقة خلال الميركاتو الصيفي.

وفي الوقت نفسه، تواصل إدارة النادي التركي العمل على تدعيم صفوف الفريق، إذ تستهدف التعاقد مع مهاجم جديد رغم وجود الجابوني بيير إيميريك أوباميانج ضمن الخيارات الهجومية في إطار خطة شاملة لتعزيز الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان إرتوغرول دوغان رئيس نادي طرابزون سبور أكد في تصريحات سابقة أن الإدارة مستعدة لإبرام جميع الصفقات التي يحتاجها الجهاز الفني بما يضمن بناء فريق قادر على المنافسة بقوة خلال الموسم المقبل.