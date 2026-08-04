تراجع العجز التجاري الأمريكي في يونيو مع انخفاض الواردات للمرة الأولى منذ بداية العام

تقلص العجز التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية خلال يونيو الماضي، بعدما انخفضت الواردات للمرة الأولى منذ بداية العام، في ظل تراجع واسع النطاق.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الصادرة اليوم /الثلاثاء/، أن الفجوة في تجارة السلع والخدمات انخفضت بنسبة 5.6% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 73.3 مليار دولار، بما يعادل 299.9 مليار رينجيت ماليزي، وتراجعت قيمة الواردات بنسبة 1.8%، في حين انخفضت الصادرات بنسبة 0.9%.

وتختتم بيانات التجارة بذلك ربعًا سنويًا استمرت فيه الصادرات الصافية في الضغط على النمو الاقتصادي، وشهدت التجارة تقلبات شهرية في ظل تغير سياسات الرسوم الجمركية، والاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وتسارع وتيرة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

ورغم إلغاء المحكمة العليا العديد من الرسوم الجمركية على الواردات خلال الربع الأول، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى إيجاد مسارات أخرى لفرض رسوم جمركية على الواردات.

وشهدت واردات أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها ومكوناتها ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2025 وحتى مطلع هذا العام، مع تسارع الشركات إلى الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

إلا أن أحدث تقرير للتجارة أظهر أن واردات أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات سجلت تباطؤًا خلال يونيو، كما تراجعت فئة السلع الرأسمالية الأوسع، التي تشمل هذه المعدات، للمرة الأولى منذ سبتمبر، وعلى أساس معدل وفقًا للتضخم، تقلص العجز في تجارة السلع إلى 94.5 مليار دولار خلال يونيو.

مجد / م ي م