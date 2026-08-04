بعد وفاة والده .. أول رسالة مؤثرة من تامر حسني إلى جمهوره وزملائه

حرص الفنان تامر حسني على توجيه رسالة شكر مؤثرة إلى كل من قدم له واجب العزاء وسانده بعد وفاة والده، معبرا عن امتنانه الكبير لحجم الدعم والمحبة التي تلقاها من جمهوره وزملائه في الوسط الفني خلال هذه المحنة الإنسانية.

ونشر تامر حسني عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" رسالة قال فيها: "كل الشكر لجميع الناس الفاضلة، والمتابعين الكرام، وأصدقائي، والفنانين إخواتي الغاليين، وأي حد حتى لو معرفوش عزاني في وفاة والدي ودعاله واهتم بالأمر، جزاكم الله كل الخير. من قلبي شكراً لكم جميعاً، وربنا يحفظكم ويحفظ أهاليكم وأحبابكم.

وكان والد الفنان تامر حسني قد رحل بعد صراع مع المرض، وسط حالة من الحزن سيطرت على الأسرة والوسط الفني، فيما شارك عدد كبير من نجوم الفن في تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء، بينما قررت الأسرة الاكتفاء بتلقي العزاء عقب مراسم الدفن، تنفيذا لرغبتها.